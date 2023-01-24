В Україні зафіксували перше зараження новим підвидом штаму Omicron під назвою «Кракен»

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 232

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5 (або «Кракен»). За інформацією Міністерства охорони здоров'я, випадок зафіксували у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Проте, порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

На своєму засіданні 5 січня технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей підвид може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше (наприклад, у США з 1% на 47 тижні 2022 року до 8% на 50 тижні).

З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року у 38 країнах зареєстрували 5 288 випадків, викликаних субваріантом Omicron XBB.1.5. Більшість із цих випадків фіксували у Сполучених Штатах Америки (82,2%), Великобританії (8,1%) і Данії (2,2%).