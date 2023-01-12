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Новий штам COVID-19 XBB.1.5: що це таке та чи є він в Україні

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 397

 

У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу вже виявили у 29 країнах

Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види й підвиди хвороби. Останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму ХВВ.1.5, який вперше виявили в жовтні 2022 року в США.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, ХВВ.1.5 вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон» або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

За інформацією ВООЗ, новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили у 29 країнах.

Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.

Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.

Як і раніше, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.

- Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря — не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько 8 млн доз вакцини трьох типів: однодозна Johnson&Johnson, дводозні Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac, — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоровʼя - головний державний санітарний лікар України.

Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson&Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію:

  • першу — через 5 місяців;
  • другу — через 4 місяців.
- З початку кампанії з вакцинації 15,4 млн українців отримали 2 дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 млн не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту, - розповів Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

Раніше ми писали, як кременчужанам запобігти вірусним інфекціям.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: dnepr.express
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
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