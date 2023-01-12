Новий штам COVID-19 XBB.1.5: що це таке та чи є він в Україні

Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види й підвиди хвороби. Останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму ХВВ.1.5, який вперше виявили в жовтні 2022 року в США.
Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, ХВВ.1.5 вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон» або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.
За інформацією ВООЗ, новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили у 29 країнах.
Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.
Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.
Як і раніше, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.
Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson&Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію:
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер