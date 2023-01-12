У Полтаві жінка померла у власній оселі

12 січня рятувальники повідомили до поліції про задимлення в одній із квартир у двоповерховому будинку в Полтаві на вулиці Черепановій. Про це повідомляє Полтавське районне управління поліції.
Після ліквідації задимлення рятувальники знайшли 61-річну власницю оселі без свідомості. Медики негайно надали жінці невідкладну допомогу, але врятувати її не вдалося. Наразі тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою воно заподіяло загибель людей) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер