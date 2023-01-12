Курс валют на 12 січня у касах банків та в обмінних пунктах Кременчука

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 106

Курс долара, євро та злотого у банках трохи знизився

У четвер, 12-го січня, курс долара, євро та злотого у переважній більшості банків та обмінних пунктах Кременчука залишився на рівні минулого дня, а в деяких – знизився. Тож курс національної валюти трохи зміцнився.

У Кременчуці в касах банків долар США сьогодні купують по 39,90 – 40,40 грн (вчора максимальний курс купівлі долара сягав 40,50), а продають по 40,00 – 41,00 грн (вчора максимальний курс продажу долара був на рівні 41,25 грн).

Втім, знайти долар у вільному продажу, так само як і вчора, можна не в усіх банках. Зазвичай там, де вигідний курс, його немає.

Щодо курсу євро , то в банках Кременчука його купують по 41,00 – 42,40 грн (вчора максимальний курс купівлі євро сягав 42,50), а продають по 42,50 – 43,50 грн (вчора максимальний курс продажу євро був на рівні 43,80 грн). Ситуація з наявності євро для його купівлі у банках Кременчука така ж сама, як і з доларом.

Польський злотий в банках Кременчука купують по 7,70 – 9,00 грн, а продають по 8,70 – 9,30 грн. Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків, і він так само є не в усіх відділеннях.

В обмінних пунктах фінансових компаній долар сьогодні купують за 40,40 грн (вчора купували по 40,45), а продають за 40,60 грн (вчора продавали по 40,65).

Євро купують за 42,65 грн (вчора купували по 42,60), а продають за 42,85 грн (вчора продавали теж по 42,85).

Польський злотий купують за 8,90 грн, а продають за 9,05 грн.

Курс валют НБУ на 12.01.2023 року: