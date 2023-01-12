На Полтавщині чоловік отримав травму на виробництві

10 січня у селі Харсіках Чорнухинської територіальної громади, Лубенського району 45-річний чоловік отримав травму на робочому місці. Про це повідомляє Лубенський райвідділ поліції.
Працівник отримав тілесні ушкодження під час виконання робіт на території підприємства; його госпіталізували до Пирятинської місцевої лікарні.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 271 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Наразі поліція встановлює всі обставини події.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер