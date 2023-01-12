На Полтавщині чоловік отримав травму на виробництві

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Працівника з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні

10 січня у селі Харсіках Чорнухинської територіальної громади, Лубенського району 45-річний чоловік отримав травму на робочому місці. Про це повідомляє Лубенський райвідділ поліції.

Працівник отримав тілесні ушкодження під час виконання робіт на території підприємства; його госпіталізували до Пирятинської місцевої лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 271 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.