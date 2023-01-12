На Кременчуччині чоловік ошукував людей під приводом продажу металокерамічних обігрівачів

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 417

До Кременчуцького районного управління поліції протягом двох місяців надходили звернення від громадян, яких ошукав невідомий чоловік під приводом продажу металокерамічних обігрівачів. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Кременчуцька поліція встановила, що шахраєм був 38-річний мешканець Горішніх Плавнів. Під час обшуку його помешкання слідчі вилучили ряд речових доказів, що підтверджують причетність чоловіка до скоєння шахрайств. Наразі поліція вирішує питання про повідомлення підозрюваному та обрання йому запобіжного заходу. П’ятеро потерпілих вже впізнали правопорушника. Попередня сума завданих шахраєм збитків становить понад 25 тисяч гривень.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 та 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Також слідчі поліції перевіряють на причетність чоловіка до вчинення інших подібних кримінальних правопорушень на території області.

Досудове розслідування триває.