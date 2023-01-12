Чи існують вакцини, що захищають водночас від грипу та COVID-19

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 227

Цієї зими в Україні одночасно циркулюватимуть COVID-19 і чотири штами грипу. Розповідаємо, коли й навіщо вакцинуватись від сезонних захворювань, а також розбираємось, чи захищає вакцина проти ковіду ще й від грипу.

Гриб лісовий, грип вірусний та їхня схожість із коронавірусом

Одягаєш шапку і тепле пальто — надворі вже холодно. В автобусі, магазині, на роботі все частіше чути кашель, чхання та шарудіння паперових серветок. Якщо засмага — атрибут літа, то зимовий період неодмінно супроводжують застуди й грип, а в останні роки ще й коронавірус.

Ці хвороби схожі, але не однакові. Основні відмінності в інкубаційному періоді, тривалості захворювання та в ускладненнях. Тож запам'ятайте, грип — це не коронавірус!

З лісовим грибом все просто: зірвати, почистити, помити, засмажити й з’їсти. З грипом вірусним натомість складніше: за кілька днів він вас ослабить, потім ошпарить високою температурою до 38-40 градусів, згодом у вас сильно розболиться голова, з’явиться ломота в тілі й сухий кашель. Одне тішить: при грипові хоч немає нежиті. І це одна з відмінностей між грипом і COVID-19.

Нагадаємо про базову профілактику обох хвороб:

мийте руки;

носіть захисні маски;

уникайте місць скупчення людей;

робіть часте вологе прибирання;

провітрюйте приміщення.

Словом, все як і під час пандемії коронавірусу. Але не забувайте, що грип, як і коронавірус, доволі підступна хвороба. Тож інколи ані вітаміни, ані миття рук не захистять вас від вірусу.

Звісно, профілактика сезонних захворювань важлива, проте найбільш дієвий захист — вакцинація.

Кому найперше потрібно імунізуватись проти грипу

З вересня по лютий в інтернеті вакцинацію проти грипу обговорюють так запекло, як нинішні відключення світла. Здебільшого у соцмережах та чатах поради щодо щеплень публікують не лікарі й лікарки, а звичайні люди. А що кажуть про вакцинацію проти грипу медичні фахівці та фахівчині?

Медики наголошують, що вакцинуватись проти грипу, як і проти ковіду, потрібно всім, хто дбає про своє здоров’я. Однак для певних вразливих категорій щеплення проти грипу вкрай важливе, здебільшого це стосується людей з ослабленим імунітетом. А деяким людям імунізація протипоказана. Розбираємось, що до чого.

Для кого вакцинація проти грипу обов’язкова та кому вона протипоказана

Через 14 днів після щеплення проти грипу виробляється достатньо антитіл і вакцина починає працювати. Пам’ятайте, жодна вакцинація не гарантує, що ви не захворієте на вірусну хворобу. Імунізація передусім захищає від важкого перебігу захворювання та убезпечить від ускладнень, що викликає грип.

Де і як отримати щеплення проти грипу

Вакцина проти грипу не включена до Національного календаря профілактичних щеплень. Тому препарати можна придбати в аптеках, а

щеплення безоплатно зробити в медзакладі, де ви уклали декларацію із вашим сімейним лікарем чи лікаркою.

Після щеплення може спостерігатись реакція на вакцину. Але варто заспокоїтись, глибоко вдихнути, повільно видихнути й подумки собі пояснити, що саме так формується імунітет, який надалі боротиметься із хворобою.

Але ці симптоми не завдадуть вам шкоди й повністю зникнуть упродовж 2-3 днів. Втім побічні дії можуть взагалі не проявитись.

Також лікарі та лікарки нагадують й про вакцинацію проти COVID-19. Детальніше про це щеплення можете дізнатись в освітньому ролику:

5 найпоширеніших питань та відповідей про щеплення цього сезону

Відповіді базуються на основі коментарів національної технічної групи експертів та експерток з питань імунопрофілактики та відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я МОЗ України.

1. Чи небезпечно одночасно вакцинуватися від грипу та коронавірусу?

1 жовтня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України затвердило нову рекомендацію — скасувати інтервал між вакциною проти коронавірусу й іншими вакцинами. Однак робити такі щеплення можна лише в різні руки .

У МОЗ запевняють, що небезпеки в одночасній імунізації від двох різних хвороб немає.

2. Це правда, що вакцину проти грипу, як і проти коронавірусу, неможливо купити в аптеці?

Вакцину проти грипу можна придбати в аптеках самостійно (ціна її стартує від 300 гривень). А щеплення безоплатно можуть зробити в медзакладі, в якому укладена декларація із вашим сімейним лікарем чи лікаркою.

За даними проєкту «Твій сімейний лікар», в Україні наявні 1 млн 250 тис. доз. Це препарати французького, нідерландського та корейського виробників.

3. Чи захистить вакцина проти грипу від усіх його штамів?

Цьогоріч ВООЗ прогнозує циркуляцію чотирьох вірусів грипу:

H1N1;

H3N2;

лінія В/Victoria;

лінія B/Yamagata.

Саме ці штами містяться у всіх вакцинах проти грипу, якими зараз щеплюють українців та українок. Тож вакцина захищає від усіх штамів грипу, що актуальні цього епідсезону.

4. Вакцинація проти коронавірусу врятує від грипу?

Між коронавірусною хворобою і грипом є багато схожого, однак викликають їх різні віруси. Скажімо, як нежить і кашель, які також мають певну схожість, але лікувати їх треба по-різному. Краплі від нежитю ми не крапаємо в рот від кашлю, а пігулки від кашлю не подрібнюємо у ніс, аби позбутись нежитю.

Так само і з вакцинами, для кожної хвороби — своє щеплення. Можливо, в майбутньому однією вакциною можна буде захиститись від всіх можливих хвороб. Нині ж реальність інша — щеплення від коронавірусу не врятує від грипу і навпаки .

5. Це правда, що взимку пізно вакцинуватись проти грипу?

Епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції триватиме орієнтовно по середину травня. Хвиля захворюваності вже розпочалась, вакцинація актуальна упродовж усього сезону.

Тож, щепитись проти грипу ви можете у грудні, січні, лютому та навіть у березні. Однак що раніше ви імунізуєтесь, то краще.

Бережіть своє здоров’я так, як захисники та захисниці бережуть Україну. Запишіться на щеплення проти грипу та ковіду і здоровими чекайте на перемогу!