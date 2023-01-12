Переселенців у Кременчуці запрошують на майстер-клас по ліпленню вареників «Еники-беники…»

Громадська організація «На крилах надії України!» запрошує яскраво провести час, приєднавшись до майстер-класу по ліпленню вареників «Еники-беники…».
Вчимося шанувати українську культуру, сімейні цінності, розвивати пізнавальний інтерес до українських традицій!
Організатори чекають дітей тимчасових переселенців від 9 років – веселих, креативних, відкритих новому.
Майстер-клас відбудеться 13 січня о 12.00 на вул. Університетській (раніше Першотравневій), 33, під’їзд 2, перший поверх. Кількість місць обмежена.
Запис за телефоном: 0505948814 В’ячеслав.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер