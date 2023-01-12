Переселенців у Кременчуці запрошують на майстер-клас по ліпленню вареників «Еники-беники…»

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 274

Чекають дітей від 9 років

Громадська організація «На крилах надії України!» запрошує яскраво провести час, приєднавшись до майстер-класу по ліпленню вареників «Еники-беники…». Вчимося шанувати українську культуру, сімейні цінності, розвивати пізнавальний інтерес до українських традицій! Організатори чекають дітей тимчасових переселенців від 9 років – веселих, креативних, відкритих новому. Майстер-клас відбудеться 13 січня о 12.00 на вул. Університетській (раніше Першотравневій), 33, під’їзд 2, перший поверх. Кількість місць обмежена. Запис за телефоном: 0505948814 В’ячеслав.

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