COVID-19 вчора виявили у 6 кременчужан

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12 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

4 жінки віком від 62 до 81 років;

2 чоловіки віком 70 та 81 років.

5 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 18 пацієнтів.

Одужали 5 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 355;

одужало - 26 543;

померло - 736.

Раніше ми писали, що 10 січня у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19.