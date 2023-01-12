COVID-19 вчора виявили у 6 кременчужан

12 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
5 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 18 пацієнтів.
Одужали 5 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 10 січня у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер