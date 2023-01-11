Вчора у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19

10 січня у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усі перебувають під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.
Одужали 6 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 9 січня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер