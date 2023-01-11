Вчора у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19

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Захворіли три жінки та чоловік

10 січня у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

3 жінки віком 23 і 51 років;

1 чоловік віком 52 років.

Усі перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.

Одужали 6 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 349;

одужало - 26 538;

померло - 736.

Нагадуємо, що 9 січня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.