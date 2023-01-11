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Що відбулося у Кременчуці за минулу добу

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 147

 

Кримінальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається стабільною

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Протягом минулої доби резонансних злочинів скоєно не було. Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомило про пожежу в квартирі у місті Горішніх Плавнях, загорання господарчої будівлі, згорівший дровник та сміття, що спалахнуло на відкритій території, у Кременчуці.

Вчора рятувальники двічі виїжджали на повідомлення щодо короткого замикання електромережі у село Веселу Долину. На щастя, в обох випадках короткі замикання не призвели до послідуючого горіння.

Протягом минулої доби громадяни 10 разів викликали патрульну поліцію для приборкання дебоширів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо двох з них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство. На дорогах району затримали двох водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

А також протягом минулої доби поліцейські затримали двох осіб за правопорушення, пов’язане з обігом наркотиків. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцька РВА дебошир домашнє насильство наркозлочин пожежа нетверезий водій
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