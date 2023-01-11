Кременчуцьким споживачам пояснили, чому в них немає гарячої води  

Головний комунальник міста Іван Москалик стверджує, що за умов відключення світла це технічно неможливо
Гаряча вода з кранів у найближчій перспективі кременчужанам не світить. Це стосується як мешканців правого, так і лівого берега. Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» 10 січня заступник міського голови Іван Москалик, що відповідає за комунальні питання, це технічно неможливо через відключення світла.
Москалик нагадав, що на початку опалювального сезону було багато скарг, коли споживачі відкривають кран, стікає ціла ванна холодної або ледь теплої води, а нагрівається лише згодом. При цьому за лічильником доводиться платити як за гарячу.
Зазначимо, що надавачем послуги з гарячого водопостачання та тепла на лівобережжя Кременчука від початку опалювального сезону є обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» (ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»). Після того, як російське військо зруйнувало Кременчуцьку ТЕЦ, на лівому березі змінилася система постачання тепла та гарячої води. Водночас мешканцям Раківки та Крюкова, як і раніше, гарячу воду та тепло постачає кременчуцьке КП «Теплоенерго» через ТЕЦ КВБЗ. Тобто на правому березі система не змінилася, а гарячої води все одно немає.
Крім того, цим благом цивілізації попри відключення світла користуються і мешканці інших міст.
На запитання «Кременчуцького Телеграфа», чому технічно можливо постачати гарячу воду у сусідніх Горішніх Плавнях та Полтаві, Іван Москалик відповів:
І наголосив, що «якщо ми допустимо замерзання трубопроводу з гарячою водою, це взагалі ми поставимо «хрест» на опаленні».
Гаряча вода у кранах кременчужан, що мешкають на лівобережжі, зникла після блекауту 23 листопада, повернути її планувалося ще на початку грудня. 24 грудня у «Полтаватеплоенерго» повідомили, що рішення щодо припинення постачання споживачам Кременчука гарячої води було ухвалене у Кременчуці, і з підприємством «Полтаватеплоенерго» не узгоджувалось.
При цьому кременчужанам, що живуть на лівому березі, за відсутність гарячої води все одно доводиться сплачувати абонплату.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер