Кременчуцьким споживачам пояснили, чому в них немає гарячої води

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 317 Коментарів: 2

Гаряча вода з кранів у найближчій перспективі кременчужанам не світить. Це стосується як мешканців правого, так і лівого берега. Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» 10 січня заступник міського голови Іван Москалик, що відповідає за комунальні питання, це технічно неможливо через відключення світла.

- Якісна послуга надання гарячої води залежить від безперебійного електропостачання. На сьогодні ви розумієте, що у нас відбуваються перебої з електропостачанням. Якщо не циркулює насосне та інше обладнання, яке регламентує режим роботи гідравлічної системи гарячого водопостачання, споживач по факту не може її отримати, бо немає циркуляції. А якщо додати до цього ще й мінусову температуру, то за кілька годин може статися замерзання трубопроводу, - сказав він.

Москалик нагадав, що на початку опалювального сезону було багато скарг, коли споживачі відкривають кран, стікає ціла ванна холодної або ледь теплої води, а нагрівається лише згодом. При цьому за лічильником доводиться платити як за гарячу.

Зазначимо, що надавачем послуги з гарячого водопостачання та тепла на лівобережжя Кременчука від початку опалювального сезону є обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» (ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»). Після того, як російське військо зруйнувало Кременчуцьку ТЕЦ, на лівому березі змінилася система постачання тепла та гарячої води. Водночас мешканцям Раківки та Крюкова, як і раніше, гарячу воду та тепло постачає кременчуцьке КП «Теплоенерго» через ТЕЦ КВБЗ. Тобто на правому березі система не змінилася, а гарячої води все одно немає.

Крім того, цим благом цивілізації попри відключення світла користуються і мешканці інших міст.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа», чому технічно можливо постачати гарячу воду у сусідніх Горішніх Плавнях та Полтаві, Іван Москалик відповів:

- Можливо, у них інші графіки відключення або локальні котельні.

І наголосив, що «якщо ми допустимо замерзання трубопроводу з гарячою водою, це взагалі ми поставимо «хрест» на опаленні».

Гаряча вода у кранах кременчужан, що мешкають на лівобережжі, зникла після блекауту 23 листопада, повернути її планувалося ще на початку грудня. 24 грудня у «Полтаватеплоенерго» повідомили, що рішення щодо припинення постачання споживачам Кременчука гарячої води було ухвалене у Кременчуці, і з підприємством «Полтаватеплоенерго» не узгоджувалось.

При цьому кременчужанам, що живуть на лівому березі, за відсутність гарячої води все одно доводиться сплачувати абонплату.