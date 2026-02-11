Зеленський доручив забезпечити громади Полтавщини «Пакунками тепла»

Це адресна допомога маломобільним громадянам, людям у складних життєвих обставинах та одиноким пенсіонерам
Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити на Полтавщині реалізацію програми «Пакунок тепла». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Як раніше роз’яснювала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, це адресна допомога маломобільним громадянам, людям у складних життєвих обставинах та одиноким пенсіонерам.
Ініціювали створення цієї програми на тлі російських обстрілів енергетичної інфраструктури та сильних морозів.
До «Пакунку тепла» входять:
Після того як область отримає пакунки, соціальні працівники поадресно розноситимуть їх людям, які цього найбільш потребують.
Така програма на початку місяця вже була реалізована у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва, а також у Борисполі та Броварах на Київщині.
Нагадаємо, учора президент Зеленський заявив, що на Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.
