Зеленський доручив забезпечити громади Полтавщини «Пакунками тепла»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 312

Це адресна допомога маломобільним громадянам, людям у складних життєвих обставинах та одиноким пенсіонерам

Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити на Полтавщині реалізацію програми «Пакунок тепла». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Як раніше роз’яснювала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, це адресна допомога маломобільним громадянам, людям у складних життєвих обставинах та одиноким пенсіонерам.

Ініціювали створення цієї програми на тлі російських обстрілів енергетичної інфраструктури та сильних морозів.

До «Пакунку тепла» входять:

зимовий спальний мішок;

потужний павербанк для зарядки телефонів;

термос та ліхтарик;

теплі шкарпетки;

набори свічок та сірників;

інші речі першої потреби в холодну пору.

Після того як область отримає пакунки, соціальні працівники поадресно розноситимуть їх людям, які цього найбільш потребують.

Така програма на початку місяця вже була реалізована у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва, а також у Борисполі та Броварах на Київщині.

Нагадаємо, учора президент Зеленський заявив, що на Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.