Верховна Рада закріпила проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні: що це значить

Верховна Рада ухвалила закон, який створює технічні умови для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. За відповідний закон проголосували 260 народних депутатів. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Документ офіційно дозволяє містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для щоденного оголошення хвилини мовчання о 9.00. Таким чином щоденний ритуал пам’яті закріпили на державному рівні.

Під час хвилини мовчання вшановуватимуть військовослужбовців, добровольців, медичних працівників, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, які загинули через війну. Про початок і завершення інформуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Закон також передбачає щорічне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в четверту суботу листопада о 16.00 — у День пам’яті жертв Голодомору. У цей час відбуватиметься і всеукраїнська акція «Запали свічку».

Оголошення хвилини мовчання та початку акції здійснюватимуть через медіа, а також через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Особливості використання системи визначатиме Кабінет Міністрів.

Рекомендації щодо організації та проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання та акції «Запали свічку» затверджуватиме Український інститут національної пам’яті.

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2025 року у Кременчуці щодня о 9.00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала.