Верховна Рада закріпила проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні: що це значить

Сьогодні, 16:03

 

Міста та громади зможуть використовувати систему оповіщення для її оголошення

Верховна Рада ухвалила закон, який створює технічні умови для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. За відповідний закон проголосували 260 народних депутатів. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Документ офіційно дозволяє містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для щоденного оголошення хвилини мовчання о 9.00. Таким чином щоденний ритуал пам’яті закріпили на державному рівні.
Під час хвилини мовчання вшановуватимуть військовослужбовців, добровольців, медичних працівників, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, які загинули через війну. Про початок і завершення інформуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Закон також передбачає щорічне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в четверту суботу листопада о 16.00 — у День пам’яті жертв Голодомору. У цей час відбуватиметься і всеукраїнська акція «Запали свічку».
Оголошення хвилини мовчання та початку акції здійснюватимуть через медіа, а також через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Особливості використання системи визначатиме Кабінет Міністрів.
Рекомендації щодо організації та проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання та акції «Запали свічку» затверджуватиме Український інститут національної пам’яті.
Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2025 року у Кременчуці щодня о 9.00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала

Автор: Яна Гудзь
Вверх