Викладачка полтавського університету підкорила найвищий вулкан світу

Сьогодні, 14:32

Вулкан розташований в Андах на кордоні Чилі та Аргентини

Доцентка кафедри терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету Наталія Іленко-Лобач у складі української команди наприкінці січня піднялася на найвищий вулкан світу — Охос-дель-Саладо (6891 м). Про це повідомили у пресслужбі університету.

Вулкан розташований в Андах на кордоні Чилі та Аргентини. Українські альпіністи підіймалися з чилійського боку — через пустелю Атакама, яку вважають найсухішою у світі. Експедицію очолив альпініст Валентин Сипавін.

Відомо, що Охос-дель-Саладо — не лише найвищий вулкан планети, а й одна з найскладніших вершин для сходження. Такі підйоми потребують серйозної фізичної підготовки, досвіду та акліматизації, адже на великій висоті організм працює в умовах нестачі кисню.

Більшість учасників експедиції успішно досягли вершини. На найвищій точці вулкана вони підняли Державний прапор України.

