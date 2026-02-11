ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Торік на Полтавщині до суду передали 97 справ за злочини проти нацбезпеки

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 228

 

21 людину в області вже засудили за заперечення збройної агресії РФ

Упродовж минулого року на Полтавщині до суду передали 97 обвинувальних актів за злочини проти основ національної безпеки та правопорушення, пов’язані зі збройною агресією Росії. Про це стало відомо зі звіту керівника Полтавської обласної прокуратури Євгена Гладія.

Зокрема, 8 обвинувальних актів стосуються державної зради, ще 2 — пособництва державі-агресору.

Крім того, до кримінальної відповідальності притягнули 56 осіб за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Ще 5 осіб — за несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних сил України, з яких 3 справи вже передали до суду.

Зі звіту також стало відомо, що суди вже винесли вироки у низці справ. Так, 21 особу засудили за ст. 436-2 Кримінального кодексу України — заперечення збройної агресії РФ. Чотирьох осіб визнали винними у державній зраді (ст. 111 КК України), ще чотирьох — у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України). За перешкоджання діяльності ЗСУ засудили 43 особи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що торік Кременчуцька прокуратура відкрила понад 2,6 тис. кримінальних проваджень.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: прокуратура злочини безпека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх