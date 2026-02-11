Торік на Полтавщині до суду передали 97 справ за злочини проти нацбезпеки

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 228

21 людину в області вже засудили за заперечення збройної агресії РФ

Упродовж минулого року на Полтавщині до суду передали 97 обвинувальних актів за злочини проти основ національної безпеки та правопорушення, пов’язані зі збройною агресією Росії. Про це стало відомо зі звіту керівника Полтавської обласної прокуратури Євгена Гладія.

Зокрема, 8 обвинувальних актів стосуються державної зради, ще 2 — пособництва державі-агресору.

Крім того, до кримінальної відповідальності притягнули 56 осіб за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Ще 5 осіб — за несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних сил України, з яких 3 справи вже передали до суду.

Зі звіту також стало відомо, що суди вже винесли вироки у низці справ. Так, 21 особу засудили за ст. 436-2 Кримінального кодексу України — заперечення збройної агресії РФ. Чотирьох осіб визнали винними у державній зраді (ст. 111 КК України), ще чотирьох — у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України). За перешкоджання діяльності ЗСУ засудили 43 особи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що торік Кременчуцька прокуратура відкрила понад 2,6 тис. кримінальних проваджень.