Від початку року Кременчуцька прокуратура відкрила понад 2,6 тис. кримінальних проваджень

19 вересня

19 вересня під час сесії Кременчуцької міськради прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв прозвітував про діяльність відомства за 6 місяців 2025 року, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За цей час до ЄРДР внесено відомості про понад 2600 кримінальних правопорушень, з них — 1761 кримінальне провадження за тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Серед тенденцій:

на 43,3% зменшилася кількість тяжких злочинів,

зросла кількість злочинів проти основ нацбезпеки України (+55,6%) та проти життя і здоров’я (+18,5%),

зафіксовано 1 умисне вбивство, яке розкрили,

кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень зменшилася з 13 до 9,

вчинено 2 злочини проти статевої свободи та недоторканості.

За звітний період прокуратура направила до суду понад 90 обвинувальних актів, зокрема щодо незаконного обігу зброї, наркозлочинів та корупції.

Окрему увагу приділяли захисту інтересів держави. У першому півріччі заявлено 56 позовів на понад 32 млн грн, з яких уже задоволено 25 на суму понад 8,6 млн грн. Прокурори також домоглися стягнення боргів із оренди землі та недоплаченої орендної плати на десятки мільйонів гривень.

— Попри труднощі воєнного стану ми продовжуємо посилювати протидію злочинності, захищати інтереси держави та громади, — підсумував Олег Балаєв.

