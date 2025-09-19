Від початку року Кременчуцька прокуратура відкрила понад 2,6 тис. кримінальних проваджень

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Від початку року Кременчуцька прокуратура відкрила понад 2,6 тис. кримінальних проваджень

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 81

 Про результати роботи звітував керівник окружної прокуратури Олег Балаєв

19 вересня під час сесії Кременчуцької міськради прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв прозвітував про діяльність відомства за 6 місяців 2025 року, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За цей час до ЄРДР внесено відомості про понад 2600 кримінальних правопорушень, з них — 1761 кримінальне провадження за тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Серед тенденцій:

  • на 43,3% зменшилася кількість тяжких злочинів,
  • зросла кількість злочинів проти основ нацбезпеки України (+55,6%) та проти життя і здоров’я (+18,5%),
  • зафіксовано 1 умисне вбивство, яке розкрили,
  • кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень зменшилася з 13 до 9,
  • вчинено 2 злочини проти статевої свободи та недоторканості.

За звітний період прокуратура направила до суду понад 90 обвинувальних актів, зокрема щодо незаконного обігу зброї, наркозлочинів та корупції.

Окрему увагу приділяли захисту інтересів держави. У першому півріччі заявлено 56 позовів на понад 32 млн грн, з яких уже задоволено 25 на суму понад 8,6 млн грн. Прокурори також домоглися стягнення боргів із оренди землі та недоплаченої орендної плати на десятки мільйонів гривень.

— Попри труднощі воєнного стану ми продовжуємо посилювати протидію злочинності, захищати інтереси держави та громади, — підсумував Олег Балаєв.

Нагадаємо, що у Кременчуці злочинність знизилась на 26%, але зросла кількість злочинів проти дітей.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура Олег Балаєв
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх