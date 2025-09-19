Від початку року Кременчуцька прокуратура відкрила понад 2,6 тис. кримінальних проваджень

19 вересня під час сесії Кременчуцької міськради прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв прозвітував про діяльність відомства за 6 місяців 2025 року, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За цей час до ЄРДР внесено відомості про понад 2600 кримінальних правопорушень, з них — 1761 кримінальне провадження за тяжкими та особливо тяжкими злочинами.
Серед тенденцій:
За звітний період прокуратура направила до суду понад 90 обвинувальних актів, зокрема щодо незаконного обігу зброї, наркозлочинів та корупції.
Окрему увагу приділяли захисту інтересів держави. У першому півріччі заявлено 56 позовів на понад 32 млн грн, з яких уже задоволено 25 на суму понад 8,6 млн грн. Прокурори також домоглися стягнення боргів із оренди землі та недоплаченої орендної плати на десятки мільйонів гривень.
Нагадаємо, що у Кременчуці злочинність знизилась на 26%, але зросла кількість злочинів проти дітей.
