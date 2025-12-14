У Полтаві розслідують можливу підготовку теракту: суд арештував кошти в межах провадження

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 419

У Полтаві триває досудове розслідування щодо можливої підготовки терористичного акту. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду Полтави від 28 листопада.

За матеріалами справи, під час розслідування правоохоронці встановили факт переказу коштів у криптовалюті на адресу громадянина України нібито як оплати за виготовлення саморобного вибухового пристрою. Гроші чоловік добровільно передав співробітникам СБУ, після чого їх визнали речовими доказами. Суд дійшов висновку про необхідність арешту коштів для забезпечення їх збереження на час слідства.

Отож суд наклав арешт на 17 тис. 265 грн (414 доларів), які, за версією слідства, могли бути пов’язані з протиправною діяльністю.

Правоохоронці підозрюють, що організаторами могли бути російські спецслужби: вони залучали українців до організації вибухів звдля порушення громадської безпеки та залякування населення.

Досудове розслідування проводить Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть жінку, яка на замовлення ФСБ РФ готувала теракт: сховала вибухівку в чайнику і мала її підірвати біля адмінбудівлі.