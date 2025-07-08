Вибухівка у чайнику: на Полтавщині судитимуть жінку, яка готувала теракт за вказівкою спецслужб РФ

Полтавська обласна прокуратура передала до суду справу щодо місцевої жительки, яку звинувачують у підготовці терористичного акту на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили пресслужби прокуратури та СБУ.
За даними слідства, у березні 2025 року жінка отримала пропозицію співпраці від представника ФСБ у Telegram. За гроші вона погодилася організувати теракт у населеному пункті Полтавщини.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців теракту вдалося запобігти — жінку затримали. Нині вона перебуває під вартою.
Їй інкримінують одразу кілька тяжких злочинів: державну зраду в умовах воєнного стану, підготовку теракту, зберігання та виготовлення вибухівки без дозволу (ч.2 ст.111, ч.1 ст.14, ч.1 ст.258, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263-1 КК України). Розслідування проводили слідчі СБУ в Полтавській області.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала неповнолітнього студента, який коригував ракетні удари на Полтавщині.
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