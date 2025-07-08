Вибухівка у чайнику: на Полтавщині судитимуть жінку, яка готувала теракт за вказівкою спецслужб РФ

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 193

Полтавська обласна прокуратура передала до суду справу щодо місцевої жительки, яку звинувачують у підготовці терористичного акту на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили пресслужби прокуратури та СБУ.

За даними слідства, у березні 2025 року жінка отримала пропозицію співпраці від представника ФСБ у Telegram. За гроші вона погодилася організувати теракт у населеному пункті Полтавщини.

За інструкціями, наданими куратором, фігурантка виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мала заховати у чайник та «підсилити» додатковими уражаючими елементами і спорядити телефоном з віддаленим доступом для російської спецслужби. Представники країни-агресора планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою в момент мінування території адмінбудівлі.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців теракту вдалося запобігти — жінку затримали. Нині вона перебуває під вартою.

Їй інкримінують одразу кілька тяжких злочинів: державну зраду в умовах воєнного стану, підготовку теракту, зберігання та виготовлення вибухівки без дозволу (ч.2 ст.111, ч.1 ст.14, ч.1 ст.258, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263-1 КК України). Розслідування проводили слідчі СБУ в Полтавській області.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала неповнолітнього студента, який коригував ракетні удари на Полтавщині.