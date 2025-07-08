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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині харківська компанія відшкодувала понад 5,5 млн грн несплачених податків

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 65

БЕБ та прокуратура викрили схему ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток

На Полтавщині детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили харківське підприємство, яке ухилилося від сплати понад 5,5 млн грн податків, повідомила пресслужба БЕБ. Йдеться про компанію, що займається фасуванням та продажем круп, борошна, макаронних виробів та іншої продукції харчування.

Слідство встановило, що товари на балансі підприємства фактично були відсутні, а продукцію реалізовували за готівку без відображення в податковій звітності. Це дозволило уникнути сплати ПДВ і податку на прибуток у значних розмірах.

Однак у ході досудового розслідування компанія повністю відшкодувала завдані збитки — понад 5,5 млн грн уже надійшли до бюджету.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків) скеровано до суду. Прокуратура клопоче про звільнення службової особи підприємства від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.

Нагадаємо, що полтавську підприємиця підозрюють в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів Нацгвардії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: податки БЕБ прокуратура Полтавщини
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