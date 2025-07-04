Полтавську підприємицю підозрюють в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів Нацгвардії

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 0

Полтавська підприємиця не сплатила 8,9 мільйона гривень податків при постачанні харчових продуктів підрозділам Національної гвардії України. Про це інформують у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Як з’ясували правоохоронці, підприємство отримувало прибуток від співпраці з однією з військових частин Нацгвардії та приватною фірмою. Але реальні доходи компанії керівниця не відображала в податковій звітності.

Суму збитків підтвердила судово-економічна експертиза.

Директорці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах. Нині правоохоронці вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб. Процесуальне керівництво здійснюють в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, полтавські БЕБівці викрили фірму з Дніпропетровщини, яка не сплатила понад 12 млн грн податків.