Фірма з Дніпропетровщини уникнула сплати понад 12 млн грн податків — Полтавське БЕБ

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 161

Компанія відображала фіктивні операції, але вже повернула збитки державі

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили розслідування щодо компанії з Дніпропетровщини, яка протягом двох років ухилялася від сплати податків. Про це повідомили у територіальному управлінні БЕБ.

Підприємство, що займається ремонтом промислового устаткування, вказувало в документації безтоварні операції. Таким чином, фірма уникнула сплати понад 12,3 млн грн податку на додану вартість.

Директор, який також виконував обов’язки бухгалтера, отримав підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Після розслідування компанія повністю відшкодувала завдані збитки. Кримінальне провадження вже скеровано до суду з клопотанням про звільнення службової особи від відповідальності у зв’язку з відшкодуванням шкоди.

Нагадаємо, нещодавно товариство з Дніпропетровської області сплатило до державного бюджету майже 16 млн грн несплачених податків під час розслідування кримінального провадження на Полтавщині.