Дніпропетровське підприємство відшкодувало майже 16 млн грн податків: справу розслідували на Полтавщині

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 148

Слідчі з’ясували, що директор підприємства, яке займається прибиранням і обслуговуванням будівель, з січня 2024 до березня 2025 року вносив неправдиву інформацію до податкової звітності

Товариство з Дніпропетровської області сплатило до державного бюджету майже 16 млн грн несплачених податків під час розслідування кримінального провадження на Полтавщині. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Слідчі з’ясували, що директор підприємства, яке займається прибиранням і обслуговуванням будівель, з січня 2024 до березня 2025 року вносив неправдиву інформацію до податкової звітності. Це дозволило ухилятися від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Кримінальне провадження розслідували за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Після того, як компанія повністю відшкодувала суму збитків, прокуратура подала до суду клопотання про звільнення посадовця від відповідальності на підставі ч. 4 цієї ж статті.

Розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області забезпечили відшкодування понад 4,6 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією, що спеціалізується на автоперевезенні.