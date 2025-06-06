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Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

БЕБ на Полтавщині забезпечило відшкодування понад 4,6 млн грн несплачених автоперевізником податків

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 119

 

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (за фактом ухилення від сплати податків) скеровано до суду

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області забезпечили відшкодування понад 4,6 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією, що спеціалізується на автоперевезенні. Про це повідомила пресслужба БЕБ України.

За даними слідства у 2024 році службова особа місцевої компанії, що займається вантажними перевезеннями, внесла у бухгалтерський облік дані про придбання товару, без фактичного його отримання. У такий спосіб вона штучно зменшила об’єкт оподаткування та ухилилася від сплати податку на прибуток підприємства.

Суми завданих збитків підтверджені аналітичним продуктом, складеним фахівцями теруправлінням БЕБ у Полтавській області.

В ході досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі: понад 4,6 млн грн. 

Службовій особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального Кодексу України (за фактом ухилення від сплати податків). Кримінальне провадження скеровано до суду.

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Автор: Віктор Крук
Теги: БЕБ Полтавщина кримінальне провадження ухилення від сплати податки
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