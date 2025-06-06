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Правоохоронці документують атаку росіян по Кременчуку — Малецький

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 2 746

На місці також працюють оперативні служби, аварійні бригади відновлюють електроживлення

У ніч на 6 червня у Кременчуці працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські безпілотники. Через падіння уламків збитих БпЛА виникла пожежа у закладі громадського харчування, пошкоджено будівлі. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. 

Нині на місці події правоохоронці документують воєнний злочин росіян.

— Знеструмлена частина споживачів мікрорайону. Пожежа ліквідована. На місці працюють оперативні служби, аварійні бригади відновлюють електроживлення, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів, у громаді відбулись аварійні відключення світла. Військові попереджали про рух безпілотників у напрямку міста. У Полтавській ОВА розповіли, що внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: безпілотники
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