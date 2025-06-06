У Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей — ОВА

У ніч на 6 червня російська армія здійснила масовану атаку по Україні, зокрема по Кременчуцькому районі. Внаслідок обстрілу у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Також пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств і кав’ярню. Пожежі, які виникли через атаку, нині ліквідовано, йдеться у повідомленні. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Військові попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.
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