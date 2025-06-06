Через нічні обстріли «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів: з Кременчука до Києва через Фастів

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 474

В результаті об'їзду прогнозується затримка поїздів до 90 хвилин

Внаслідок ракетно-дронової атаки російської армії пошкоджено колії на Київщині. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Через це низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів без зупинки по станції Видубичі.

В «Укрзалізниці» зазначили які це поїзди.

На Київ:

785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ;

79 Дніпро — Львів;

119 Дніпро — Хелм;

37 Запоріжжя — Київ.

З Києва:

732 Київ — Запоріжжя;

44 Івано-Франківськ — Черкаси.

— У результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин, - йдеться в повідомленні.

Усі відхилення від графіка руху поїздів можна побачити на порталі uz-vezemo.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.