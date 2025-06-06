Через нічні обстріли «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів: з Кременчука до Києва через Фастів

Внаслідок ракетно-дронової атаки російської армії пошкоджено колії на Київщині. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Через це низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів без зупинки по станції Видубичі.
В «Укрзалізниці» зазначили які це поїзди.
На Київ:
785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ;
З Києва:
Усі відхилення від графіка руху поїздів можна побачити на порталі uz-vezemo.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.
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