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Фото з місця обстрілу Кременчука: наслідки нічної атаки ворога (доповнено)

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 981

 

Журналісти нашого видання побували на місці нічного обстрілу

Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, а також пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств та кав'ярню. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок. Про це «Кременчуцький Телеграф» повідомив вранці з посиланням на Полтавську ОВА.

Журналісти нашого видання побували на місці обстрілу. Перші фото зруйнованих російськими окупантами будівель та приміщень у Кременчуці. Виниклі вночі внаслідок обстрілів пожежі вже ліквідовано.

 

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.

Доповнено:

Від нічного обстрілу постраждало також приміщення лікарні «Придніпровська».

 

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У Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей — ОВА

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Автор: Віктор Крук
Теги: обстріли Кременчук руйнування наслідки атаки пожежі
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