Російська армія вночі нанесла повітряний удар понад 400 БпЛА та 44 ракетами: дані уточнюються

Сьогодні вночі російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну. За попередніми даними ворог запустив 407 ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» та інших типів. А також наніс удар 44 крилатими та балістичними ракетами.
Про це вранці повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зауважив, що офіційно Командування Повітряних Сил ЗСУ ще не опублікували дані про кількість застосованих ворогом засобів повітряного нападу. Наразі триває підрахунок та уточнення, бо по Україні росіяни випустили велику кількість ракет та БпЛА.
Атака здійснювалася здебільшого з північних регіонів. Більшість безпілотників йшла «повзучим наступом» до західних регіонів.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.
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