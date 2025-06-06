Російська армія вночі нанесла повітряний удар понад 400 БпЛА та 44 ракетами: дані уточнюються

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 1

Силами ППО було знищено до 30 ракет та близько 200 ударних безпілотників

Сьогодні вночі російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну. За попередніми даними ворог запустив 407 ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» та інших типів. А також наніс удар 44 крилатими та балістичними ракетами.

Про це вранці повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зауважив, що офіційно Командування Повітряних Сил ЗСУ ще не опублікували дані про кількість застосованих ворогом засобів повітряного нападу. Наразі триває підрахунок та уточнення, бо по Україні росіяни випустили велику кількість ракет та БпЛА.

Атака здійснювалася здебільшого з північних регіонів. Більшість безпілотників йшла «повзучим наступом» до західних регіонів.

— Сьогодні вночі була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БаЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території України. Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них — знищено. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів, — розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.