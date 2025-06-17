Банківська картка дропів: як не стати «грошовим мулом» та співучасником злочину

Навіть якщо людина не усвідомлює своєї участі у злочині, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності
Банківська картка — це не лише інструмент та просто спосіб зняти гроші з банкомата чи розрахуватися в магазині. Це частина цифрової ідентичності людини. Якщо її комусь передати — це теж саме, що віддати контроль над своїм ім’ям, безпекою та свободою.
Людей, які за гроші передають свої банківські картки чи рахунки у користування іншим, називають «грошовими мулами» або дропами. Такі картки та рахунки злочинці використовують для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження, та використовують у шахрайських схемах, щоб самим залишитися в тіні.
Нагадаємо, останнього часу все більше українців стикаються з ситуацією, коли дзвонить незнайомий номер, відповідаєш, а у телефоні повна тиша — той хто телефонує мовчить. Нібито нічого страшного, але такі «німі» дзвінки можуть бути небезпечними.
Минуло тижня поліція Полтавщини повідомила про нові випадки шахрайства, внаслідок яких мешканці області втратили понад 200 тисяч гривень. Зловмисники використовували різні схеми — від «фейкових банкірів» до підробних повідомлень про грошову допомогу.
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