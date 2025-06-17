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Банківська картка дропів: як не стати «грошовим мулом» та співучасником злочину

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 144

 

Навіть якщо людина не усвідомлює своєї участі у злочині, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності

Банківська картка — це не лише інструмент та просто спосіб зняти гроші з банкомата чи розрахуватися в магазині. Це частина цифрової ідентичності людини. Якщо її комусь передати — це теж саме, що віддати контроль над своїм ім’ям, безпекою та свободою.

Людей, які за гроші передають свої банківські картки чи рахунки у користування іншим, називають «грошовими мулами» або дропами. Такі картки та рахунки злочинці використовують для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження, та використовують у шахрайських схемах, щоб самим залишитися в тіні.

Чим загрожує власнику картки такий «підробіток»

  • Кримінальна відповідальність, як співучасника злочину
    Навіть якщо людина не усвідомлює своєї участі у злочині, вона однаково може бути притягнута до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях, фінансуванні тероризму або шахрайстві.
  • Виникнення проблем з доступом до банківських послуг та працевлаштуванням
    У майбутньому дроп може бути обмеженим у доступі до банківських послуг (усіх банків), а також отримати «пляму» на репутації й мати проблеми під час працевлаштування.
  • Ризик втрати грошей
    Власники рахунків або карток можуть втратити всі свої заощадження через шахрайські операції, навіть якщо вони не будуть залучені до кримінальної справи.
  • Особиста відповідальність
    Стати «грошовим мулом» — це не тільки виникнення проблем із законом, а й проблема моральності. Уникати участі в злочинних схемах — це відповідальний крок заради власної безпеки.
— Не будь прикриттям для злочинців. Не ставай співучасником злочину! Якщо отримав пропозицію стати «грошовим мулом» — повідом про це кіберполіцію. Також негайно звернися до банку та заблокуй рахунок, - закликають у Полтавській ОВА та радять дізнатися, як не потрапити в пастку легкого заробітку на сайті #ШахрайГудбай. 

Нагадаємо, останнього часу все більше українців стикаються з ситуацією, коли дзвонить незнайомий номер, відповідаєш, а у телефоні повна тиша — той хто телефонує мовчить. Нібито нічого страшного, але такі «німі» дзвінки можуть бути небезпечними.

Минуло тижня поліція Полтавщини повідомила про нові випадки шахрайства, внаслідок яких мешканці області втратили понад 200 тисяч гривень. Зловмисники використовували різні схеми — від «фейкових банкірів» до підробних повідомлень про грошову допомогу.

ПО ТЕМІ:

Телефонують та мовчать: чому такі дзвінки також можуть бути небезпечними

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Автор: Віктор Крук
Теги: банківська картка рахунок шахрайство кримінальна відповідальність
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