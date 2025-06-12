Шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 161

Жертвами аферистів стали жителі різних громад: від Кременчука до Лубенщини

Поліція Полтавщини повідомила про нові випадки шахрайства, внаслідок яких мешканці області втратили понад 200 тисяч гривень. Зловмисники використовували різні схеми — від «фейкових банкірів» до підробних повідомлень про грошову допомогу.

Основні випадки шахрайства:

«Банкір» обдурив 18-річного хлопця з Полтавської громади на 33 900 грн , змусивши переказати кошти на «безпечний рахунок».

з Полтавської громади на , змусивши переказати кошти на «безпечний рахунок». Жителька села Кустолово-Суходілка втратила 100 тисяч грн , довірившись фейковому посиланню про допомогу від «Червоного Хреста».

втратила , довірившись фейковому посиланню про допомогу від «Червоного Хреста». Кременчужанка переказала 3 700 грн за взуття в інтернет-магазині, після чого продавець зник.

переказала за взуття в інтернет-магазині, після чого продавець зник. Жителька Лубенщини втратила понад 50 тисяч грн після проходження фальшивої «верифікації акаунту».

втратила після проходження фальшивої «верифікації акаунту». Жінку з Хорольщини ошукали на понад 26 тисяч грн під приводом «захисту банківського рахунку».

Поліція вже відкрила кримінальні провадження за цими фактами та проводить розшук зловмисників.

Як не стати жертвою шахраїв:

Не повідомляйте стороннім особам дані банківських карток.

Не переходьте за сумнівними посиланнями.

Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах.

Не платіть наперед у неперевірених онлайн-магазинах.

Пам’ятайте: банки не дзвонять, щоб просити коди чи паролі.

У разі підозрілої активності — телефонуйте на 102 або звертайтесь до поліції.

Нагадаємо, що у травні жінка з Полтавщини «купила дров» у шахраїв на 3500 гривень.