Шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 14:40
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Жертвами аферистів стали жителі різних громад: від Кременчука до Лубенщини
Поліція Полтавщини повідомила про нові випадки шахрайства, внаслідок яких мешканці області втратили понад 200 тисяч гривень. Зловмисники використовували різні схеми — від «фейкових банкірів» до підробних повідомлень про грошову допомогу.
Основні випадки шахрайства:
- «Банкір» обдурив 18-річного хлопця з Полтавської громади на 33 900 грн, змусивши переказати кошти на «безпечний рахунок».
- Жителька села Кустолово-Суходілка втратила 100 тисяч грн, довірившись фейковому посиланню про допомогу від «Червоного Хреста».
- Кременчужанка переказала 3 700 грн за взуття в інтернет-магазині, після чого продавець зник.
- Жителька Лубенщини втратила понад 50 тисяч грн після проходження фальшивої «верифікації акаунту».
- Жінку з Хорольщини ошукали на понад 26 тисяч грн під приводом «захисту банківського рахунку».
Поліція вже відкрила кримінальні провадження за цими фактами та проводить розшук зловмисників.
Як не стати жертвою шахраїв:
- Не повідомляйте стороннім особам дані банківських карток.
- Не переходьте за сумнівними посиланнями.
- Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах.
- Не платіть наперед у неперевірених онлайн-магазинах.
- Пам’ятайте: банки не дзвонять, щоб просити коди чи паролі.
У разі підозрілої активності — телефонуйте на 102 або звертайтесь до поліції.
Нагадаємо, що у травні жінка з Полтавщини «купила дров» у шахраїв на 3500 гривень.
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