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Шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 161

Жертвами аферистів стали жителі різних громад: від Кременчука до Лубенщини

Поліція Полтавщини повідомила про нові випадки шахрайства, внаслідок яких мешканці області втратили понад 200 тисяч гривень. Зловмисники використовували різні схеми — від «фейкових банкірів» до підробних повідомлень про грошову допомогу.

Основні випадки шахрайства:

  • «Банкір» обдурив 18-річного хлопця з Полтавської громади на 33 900 грн, змусивши переказати кошти на «безпечний рахунок».
  • Жителька села Кустолово-Суходілка втратила 100 тисяч грн, довірившись фейковому посиланню про допомогу від «Червоного Хреста».
  • Кременчужанка переказала 3 700 грн за взуття в інтернет-магазині, після чого продавець зник.
  • Жителька Лубенщини втратила понад 50 тисяч грн після проходження фальшивої «верифікації акаунту».
  • Жінку з Хорольщини ошукали на понад 26 тисяч грн під приводом «захисту банківського рахунку».

Поліція вже відкрила кримінальні провадження за цими фактами та проводить розшук зловмисників.

Як не стати жертвою шахраїв:

  • Не повідомляйте стороннім особам дані банківських карток.
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями.
  • Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах.
  • Не платіть наперед у неперевірених онлайн-магазинах.
  • Пам’ятайте: банки не дзвонять, щоб просити коди чи паролі.

У разі підозрілої активності — телефонуйте на 102 або звертайтесь до поліції.

Нагадаємо, що у травні жінка з Полтавщини «купила дров» у шахраїв на 3500 гривень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство поради
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