У Кременчуці можуть підсилити тролейбусний маршрут №15Б+

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Тролейбусний маршрут № 15Б+ можуть підсилити у будні дні. Очікується, що це станеться восени цьогоріч. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 12 червня.

— У нас будуть нові тролейбуси, ми ними підсилимо, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Спочатку місто планувало закупити 20 тролейбусів, але на сьогодні відомо, що громада отримає 18.

Додамо, що на гроші на придбання тролейбусів для Кременчука виділив Європейський інвестиційний банк. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що тролейбусний маршрут №15Б+ з’єднує центр Кременчука із Молодіжним, пролягає повз медичне містечко, де розташовані медзаклади для дорослих і дітей, навчальні установи, а також через мікрорайон Чередники.