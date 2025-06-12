У Кременчуці урочисто нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу МАН

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У четвер, 12 червня, у великій залі Кременчуцької міської ради відбулося урочисте нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін.

Зал був вщент заповнений учнями-членами МАН України та їх вчителями. Привітати переможців Всеукраїнського конкурсу МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад прийшов т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут та міський голова Віталій Малецький.

Мер міста під час свого привітання зауважив, що кременчуцька молодь у 2024/2025 навчальному році має великі досягнення у науковій роботі, а також відзначилася на всеукраїнських та міжнародних заходах. Він зазначив, що цього року «маємо рекордну кількість президентських стипендіатів-2024» й назвав стипендіатів:

ліцей № 4 «Кремінь»: Назар Новосел, Богдан Саленко;

ліцей № 10 «Лінгвіст»: Марія Плахотна;

ліцей № 11 «Гарант»: Станіслав Краснобрижий;

ліцей 5 імені Т.Г. Шевченка: Дмитро Комар.

Міський голова також зазначив, що випускники кременчуцьких ліцеїв успішно представляють наше місто й на міжнародній арені та розповів про досягнення деяких юних кременчужан.

Випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Cаленко здобув золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій «EUROINVENT-2024» (Румунія).

Юнак має успішний досвід участі в міжнародному інноваційному конкурсі ІNOVA-2023 (Хорватія) – золото, міжнародній науково-технологічній виставці МOSTRATEC-2023 (Бразилія), - додав Віталій Малецький.

Випускниця Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Марія Плахотна здобула срібну медаль в міжнародному інноваційному конкурсі ІNOVA-2024 (Хорватія) та стала фіналісткою програми «Ukrainian Leadership and Technology Academy».

Випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Назар Новосел здобув срібну медаль в міжнародному інноваційному конкурсі ІNOVA-2024 (Хорватія) та переможно представляв Україну (срібна нагорода) у Тайвані на Гаосюнській міжнародній виставці винаходів та дизайну KIDE-2024 (Kaohsiung International Invention and Design Expo).

Учень 11 класу Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Олег Дубовськой брав участь в Міжнародній філософській олімпіаді-2025 (м. Барі, Італія).

Представники Кременчука здобули 89 призових місць на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Цьогоріч на IІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів обдаровані діти з Кременчука здобули 79 призових місць.

Міський голова також заявив, що Кременчуцьке міське наукове товариство Малої академії наук України є провідним на Полтавщині та розповів про його досягнення: щороку в різних етапах конкурсів МАН України беруть участь не менше 450 учнів різних класів, виховано 9 міжнародних переможців, 256 Всеукраїнських призерів (із них 40 переможців) та 39 президентських стипендіатів, 2321 обласний призер.

Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут та міський голова Віталій Малецький вручили нагороди та грошові премії переможцям Всеукраїнського конкурсу МАН.