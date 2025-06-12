До Кременчука приїхали шведські партнери, які допомагатимуть реалізовувати програму з управління побутовими відходами

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 135

Сьогодні, 12 червня, у Кременчуцькій міській раді пройшов установчий захід в межах ознайомчого візиту представників Програми міжнародної технічної допомоги WM4U «Посилення управління побутовими відходами в Україні».

Ця програма реалізується за підтримки уряду Швеції через Шведську агенцію міжнародного розвитку та співробітництва (SIDA) та виконується Шведською асоціацією управління відходами та переробки Avfall Sverige та Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів SALAR International.

Участь в установчому засіданні взяли т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступники Володимир Пелипенко та Іван Москалик, а також начальники Кременчуцької, Полтавської, Лубенської, Миргородських РВА та посадовці з територіальних громад Кременчуцького району.

Під час зустрічі керівник програми Понтус Фьорберг розповів, що її метою є реформа управління побутовими відходами в Україні, розвиток спроможностей територіальних громад надавати якісні послуги з управління відходами та наближення до вимог законодавства ЄС щодо управління відходами. Він зазначив, що реалізація програми розпочалася у липні 2024 року і вона триватиме до осені 2027 року.

У рамках програми передбачений пілотний проєкт у рамках Кременчуцької громади. Шведські партнери планують надати Кременчуку інфраструктурну підтримку, зокрема у придбання обладнання, необхідного для управління відходами, а також залучити шведських експертів для навчання та консультування. На установчому заходу повідомили, що на початку року між Програмою WM4U «Посилення управління побутовими відходами в Україні» та Полтавською обласною військовою адміністрацією було підписано Меморандум про співпрацю, метою якого є «формалізація спільної зацікавленості у впровадженні пілотного проєкту, спрямованого на вдосконалення планування управління відходами в області».

Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут на засідання зазначив, що наразі розроблено проєкт Регіонального плану управління відходами в Полтавській області до 2033 року, відповідно до якого заплановано створення 6 кластерів управління відходами: Полтавського, Кобеляцького, Кременчуцького, Глобинського, Лубенського. Кременчуцький став одним із 4-х пілотних в Україні, що бере участь у Програмі WM4U «Посилення управління побутовими відходами в Україні».

— Україна рухається в Євросоюз і такі процеси — це частина нашого руху. Екологічна ситуація в Україні складна, але на деякі процеси, до яких відноситься управління побутовими відходами, ми можемо впливати, — заявив він.

Володимир Когут розповів, що це другий етап реалізації програми — у травні делегація з Полтавщини перебувала з навчальним візитом у Швеції. Під час цієї поїздки була можливість ознайомитися з досвідом Швеції по управлінню побутовими відходами. Сьогодні ж розпочався ознайомчий візит шведських партнерів до Кременчуцького району, в ході якого вони проаналізують нашу систему управління відходами.

Заступник міського голови Кременчука — директор департаменту ЖКГ Іван Москалик розповів, що унікальний досвід управління побутовими відходами шведи здобули протягом 50 років.

— Це дуже довгий шлях і велика робота. Завдяки вашій допомозі ми хочемо його пройти набагато швидше, — зауважив він.

Віцемер розповів, що до Кременчуцького кластера входять 5 територіальних громад: Кременчуцька, Горішньоплавнівська, Новогалещинська, Пришибська та Кам’янопотоківська. Він обіймає майже 300 тисяч осіб населення, а обсяг річного утворення побутових відходів складає понад 86 тисяч тонн. На території кластера є 13 полігонів/звалищ побутових відходів, а от сміттєпереробних підприємств немає.

Іван Москалик навів вражаюче порівняння — в Україні на полігонах захоронюють 97% побутових відходів, а у Швеції — не більше 2%!

Він представив презентацію щодо управління побутовими відходами у Кременчуцькій громаді та розповів, що згідно із проєктом Регіонального плану управління відходами в Полтавській області до 2033 року для Кременчуцького кластера заплановано створення полігону твердих побутових відходів (Кременчуцька громада), будівництво сміттєпереробного заводу (Кременчуцька громада) та створення 2 сміттєсортувальних станцій (у Кременчуці та Горішніх Плавнях).

Іван Москалик також зауважив, що на сьогодні тариф з вивозу сміття для населення в Кременчуці ледь покриває собівартість, а інвестиційна складова в тарифах приблизно 2%. КАТП1628, яке займається вивезенням та утилізацією побутових відходів отримує допомогу з міського бюджету на придбання потрібної техніки.

— Найбільша проблема у нас те, що люди не розуміють, як поводитися з побутовими відходами та порушують правила, — зауважив він.

Цю думку продовжив у своєму виступі міський голова Віталій Малецький. Він окреслив кілька проблемних питань, які потрібно вирішити в контексті покращення управління побутовими відходами.

Серед них те, що окремі особи збирають та здають на переробку вторсировину зі сміттєвих контейнерів, при цьому їх ламають, а сміття розкидають на контейнерному майданчику. Другою проблемою є несанкціоноване викидання на майданчики або поруч з ними великогабаритного сміття та викидання сміття з зелених зонах та на промислових майданчиках.

— Якби не було витрат на усунення наслідків цих порушень, то не було б і потреби підвищувати тарифи на вивезення побутових відходів, — зауважив мер.

Він також висловився за посилення відповідальності за засмічення території, скидання побутового сміття в зелених зонах тощо.

Нагадаємо, Кременчук став одним із чотирьох міст України, де впроваджуватимуться нові стандарти щодо поводження з відходами. Відповідний меморандум місцеві можновладці підписали зі Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів і Шведською асоціацією з управління відходами та переробки цьогоріч у березні.

У межах цього пілотного проєкту планується реновація Деївського звалища та впорядкування поводження з побутовими відходами у Кременчуці. Крім цього, передбачені обмін досвідом із подібними організаціями з управління відходами у Швеції та інших країнах, а також випробування інноваційних моделей управління відходами: сортування, збирання та обробки відходів у місці їх утворення.