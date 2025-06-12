Кременчужани зібрали кошти на гуму для автівки військових медиків 3-ї ошбр — вона вже на фронті

Керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов звітувався за зібрані кошти
У понеділок, 9 червня, керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов звернувся з проханням до кременчужан надати допомогу у придбанні гуми на колеса позашляховика медків 3-ї окремої штурмової бригади. За минулі три дні потрібні кошти не лише зібрали та придбали гуму, а й «взули» автівку військових, яка використовується для евакуації поранених бійців з фронту.
А далі Сергій Кулясов звітувався за зібрані кошти.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.