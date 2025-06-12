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Надзвичайні новини

У Полтаві знайшли мертвим обвинуваченого у шахрайстві волонтера — ЗМІ

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 287

22-річного Саіда Кирпичникова знайшли повішеним — він фігурував у справі про привласнення 3 млн грн

У Полтаві помер 22-річний Саід Кирпичников, якого обвинувачували у шахрайстві під виглядом волонтерської діяльності. Його знайшли повішеним. Інформацію про смерть «Полтавщині» підтвердили правоохоронці.

Нагадаємо, наприкінці квітня поліція повідомила про затримання волонтера. За версією слідства, він збирав кошти на автомобілі, зарядні станції та турнікети для військових, але витрачав їх на власні потреби. Загальна сума збитків — близько 3 млн грн. Слідство задокументувало 14 епізодів злочинної діяльності.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах). Суд обрав йому запобіжний захід — домашній арешт. Обвинувальний акт було передано до суду.

Обставини смерті чоловіка з’ясовуються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство волонтер самогубство
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