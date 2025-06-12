Завтра на Полтавщині — дощі та шквали: прогнозують грози й пориви вітру до 20 м/с

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер
У п’ятницю, 13 червня, в Полтавській області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними обласного центру з гідрометеорології, вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень прогнозують дощі з окремими грозами.
Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13 градусів, удень — від +13 до +18.
Вітер — західний, 7–12 м/с, удень із поривами 15–20 м/с. Через це оголосили жовтий рівень небезпеки (І рівень).
Будьте обережні: під час грози та сильного вітру не перебувайте під деревами, біля рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Нагадаємо, що нещодавно у центрі Полтави гілка дерева впала на 9-річного хлопчика. А у Кременчуці через негоду впали три дерева.
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