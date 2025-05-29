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Минулої доби у Кременчуці через негоду впали три дерева, пошкоджений автомобіль — ДСНС

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 145

 

Постраждалих внаслідок падіння дерев на проїжджу частину не зафіксовано, але був пошкоджений припаркований автомобіль

Минулої доби у Кременчуці рятувальники тричі залучалися до ліквідації наслідків погодних умов. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління ДСНС.

Падіння дерев на проїжджу частину дорогу та на припаркований автомобіль відбулося на вулиці Шевченка, по проспекту Лесі Українки та на вулиці Старшого Лейтенанта Кагала. Працівники ДСНС за допомогою бензопили провели розпилювання дерев та прибрали залишки з проїжджої частини дороги та автомобіля.

 

Учора, 28 травня, о 23.57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу у житловому будинку у Кременчуці на вулиці Світанкова. Внаслідок пожежі вогнем знищено вживані речі. Травмованих чи загиблих не зафіксовано. Пожежу ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС.

Нагадаємо, учора ми писали, що в центрі Полтави близько 16.00 на 9-річного хлопчика з дерева впала гілка. Дитина отримала тілесні ушкодження та каретою екстреної медицини була доставлена до лікарні. За фактом травмування дитини правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Сьогодні ми повідомляли, що через негоду на Полтавщині без світла залишилися понад 500 споживачів у 7 населених пунктах.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук падіння дерев ДСНС
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