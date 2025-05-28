У центрі Полтави дерево впало на дитину: поліція з’ясовує обставини (доповнено)

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 324

Будьте обережні під час перебування поблизу дерев, особливо в періоди несприятливих погодних умов

У Полтаві на вулиці Соборності, 46, дерево впало на дитину. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, які з’ясовують обставини інциденту. Постраждалу дитину госпіталізувала швидка допомога.

На даний момент офіційна інформація від правоохоронних органів щодо стану дитини та причин падіння дерева не оприлюднена.

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Як згодом повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, близько 16.00 на 9-річного хлопчика з дерева впала гілка. Дитина отримала тілесні ушкодження та каретою екстреної медицини доставлена до лікарні.

