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ЄСПЛ присудив компенсацію Мельнику та Крижановському через надмірне тримання під вартою у справі про вбивство мера Кременчука

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 514 Коментарів: 1

 Кожному з них Україна має виплатити по 4700 євро

28 травня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Рудьковський та інші проти України». У межах цієї справи розглядали одразу кілька заяв, зокрема подані Олександром Мельником і Олександром Крижановським. Обох звинувачували у вбивстві міського голови Кременчука Олега Бабаєва, і судовий процес тривав понад 10 років.

ЄСПЛ встановив, що у справі Мельника та Крижановського були порушені їхні права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини. Зокрема, йдеться про надмірну тривалість тримання під вартою (пункт 3 статті 5), порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку (пункт 1 статті 6), а також відсутність ефективних засобів юридичного захисту (стаття 13).

Суд зобов’язав Україну виплатити кожному з заявників по 4700 євро компенсації.

Окрема заява у цій справі, подана Ігорем Куником, наразі ще перебуває на розгляді.

Третього травня 2024 року за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва обвинувачених визнали винними та призначили покарання — ув’язнення на 15 років. Проте випустили із зали суду під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Вони пробули за ґратами близько 10 років, але за «законом Савченко» один день попереднього ув’язнення зараховується з два під час обчислення судом строку покарання. Тому вважається, що вони  покарання відбули.

Попри це, кримінальне провадження щодо Мельника та Крижановського ще не завершене. Наразі триває його розгляд в Апеляційному суді міста Дніпро.

Нагадаємо, що у 2022 році Європейський суд з прав людини визнав тримання під вартою Олександра Крижановського незаконним й призначив виплатити йому компенсацію в розмірі €3 000. У 2023 році ЄСПЛ зобов'язав змінити запобіжний захід Олександру Мельнику з тримання під вартою

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Олександр Мельник Європейський суд з прав людини
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Коментарі: 1

1 493
Andron777:
Сьогодні, 17:20

Так я не пойму. Згідно рішення суду вони винні чи ні? А то раніше писали, що вина повністю не доказана чи доказана частково. А зараз виходить, що згідно рішення суду вони винні...  


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