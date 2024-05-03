Розгляд справи у 10 років. Обвинуваченим у вбивстві Олега Бабаєва та судді Лободенка винесли вироки

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 4 460 Коментарів: 1

Вбивство суді Олександра Лободенка сталось у лютому 2014 року. Майже за пів року відбулось друге резонансне вбивство в місті — застрелили тодішнього мера Олега Бабаєва

Третього травня трьом обвинуваченим у вбивстві ексмера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка винесли вирок. Розслідування у цій справі тривало понад 10 років.

Як прокоментувала журналістам «Кременчуцького Телеграфа» сторона захисту, за фактом вбивства судді Лободенка усіх обвинувачених виправдали. За фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва усіх обвинувачених визнали винними та призначили покарання — ув’язнення на 15 років. Проте обвинувачених випустили із зали суду під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Вони пробули за ґратами близько 10 років, але за «законом Савченко» один день попереднього ув’язнення зараховується з два під час обчислення судом строку покарання. Тому вважається, що вони покарання відбули.

Заяви про затягування розгляду кримінального провадження, рішення суддів, висновки комісій, численні самовідводи та майже покрокове відтворення подій у день вбивства мера Бабаєва ТЪ зібрав в одному матеріалі.

Від моменту вбивства до перших арештів

Міського голову Кременчука Олега Бабаєва вбили 26 липня 2014 року, приблизно о 10.00. Сталося це на вулиці Сумській, 46 — мер під’їхав на машині до сміттєвих баків, щоб викинути сміття. Тоді висунули припущення, що там Олега Бабаєва вже чекав незнайомець, який і вистрілив у нього. Мер загинув одразу на місці.

Правоохоронці розповіли «Телеграфу», що куля потрапила у груди мера. Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив про розробку плану перехоплення «Сирена» у Полтавській та сусідніх до неї областях.

Через кілька годин після інциденту стало відомо, що невідомі на легковому автомобілі (марки авто очевидці називали різні) зробили 3 постріли. Дві кулі потрапили у броньований «Мерседес» мера, а одна — у міського голову. Через кілька годин після вбивства «Телеграфу» стало відомо, що у Бабаєва потрапили усі 3 кулі.

У той же день обов’язки міського голови взяли на себе тодішній заступник мера Віктор Калашник та секретар міської ради Василій Івко.

З 26 по 29 липня у Кременчуці оголосили траур. Ввечері у день смерті мера у центральному сквері біля фонтану жителі Кременчука вшанували його пам’ять.

27 липня кременчужани запропонували перейменувати сквер Октябрський на честь Бабаєва, у цей день назначили дату поховання.

28 липня друзі вбитого мера пообіцяли виплатити 100 тисяч гривень кожному, хто мав інформацію про тих, хто стріляв у Бабаєва, справу перекваліфікували у замовне вбивство, правоохоронці розпочали обшуки по всьому місту.

29 липня у Кременчуці поховали Олега Бабаєва, попрощатись з ним зібралось понад 50 тисяч осіб, розповіли у міліції.

30 липня правоохоронці озвучили 3 основні версії вбивства мера — через професійну діяльність, підприємницьку діяльність та через особисту неприязнь. Версію вбивства, пов’язану з політичною діяльність, розглядають разом з версією про особисті стосунки. Пізніше додалась версія і про економічну направленість, тобто конфлікт бізнесів. Народний депутат Каплін ініціював створення слідчої комісії Верховної ради щодо розслідування вбивства Бабаєва. У поліції не виключали версію того, що вбивства Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка — пов’язані між собою.

31 липня виконуючий обов’язки міського голови Кременчука Віктор Калашник розповів, що у Глобинському районі знайшли спалену машину, яка, ймовірно, фігурувала у вбивстві Бабаєва. Наступного дня правоохоронці підтвердили інформації й додали, що саме на цій машині вранці 26 липня пересувалися вбивці Бабаєва.

За даними правоохоронців, двоє вбивць пересувалися на «ВАЗ-2108». Після обробки відеозаписів з автомобільних реєстраторів було зрозуміло, що після вбивства вони виїхали з вулиці Сумської на вул. Московську (вулиця Вадима Пугачова).

2 вересня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві мера. У кременчуцькій міліції зазначили, що затримали не підозрюваних, а посередників — ним виявився правозахисник Олександр Крижановський. Втім, експерти у правоохоронних органах заявили у коментарі ТЪ, що він навряд чи міг бути причетним до цього, адже тоді »не мав грошей навіть на купівлю нової машини, після того, як невідомі спалили його автомобіль».

Коротко про Олександра Крижановського

Олександр Крижановський — правозахисник, представник громадської організації «З питань протидії корупції». Як розповідали раніше учасники організації, за багатьма фактами, оприлюдненими Крижановським, правоохоронні органи порушували кримінальні справи проти міських чиновників.

Також Крижановський, як громадський активіст, розслідував справи про закупівлю за завищеними цінами тролейбусів для міста Кременчука, займався порушеннями прав мешканців Кременчуцького району внаслідок планів екснардепа Костянтина Жеваго розширювати будівництво своїх кар’єрів (для чого планується знести 15 сіл району).

Численні відводи й затягування справи: арешт і суди

Вранці 4 вересня правоохоронці затримали директора телерадіокомпанії «Візит» Олександра Мельника у рамках розслідування вбивства Бабаєва. У Мельника вдома провели обшуки.

Обшуки вдома у Мельника

У цей же день тодішній радник голови МВС Зорян Шкіряк озвучив імена підозрюваних у виконанні та замовленні вбивства Бабаєва — Ігор Пасічний, уродженець Кременчуцького району, Ігор Євсєєв та Ігор Куник, уродженців Черкаської області. Обшуки вдома у Мельника тоді ще тривали.

5 вересня суд заарештував Олександра Мельника, підозрюваного в замовленні вбивства ексмера. Про історію конфліктів між кременчуцькою владою на чолі з Олегом Бабаєвим та директором ТРК «Візит» читайте у цьому матеріалі.

9 вересня джерела «Телеграфа» у правоохоронних органах повідомили редакції, що міліція знайшла зброю, з якої вбили міського голову — знахідку виявили у схованці у лісосмузі біля села Рокитне.

Убийства мэра Бабаева и судьи Лободенко могут объединить в одно уголовное производство

Наступного дня суд почав розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу директора «Візита». Суд мав вирішити, чи залишати Олександра Мельника на час слідства під арештом чи випустити на волю.

11 вересня Олександру Мельнику оголосили підозру у вбивстві судді Автозаводського суду Олександра Лободенка, яке сталось у лютому 2014 року. 12 вересня колегія суддів Полтавського апеляційного суду відмовила захисникам директора ТРК «Візит» у розмові з правозахисником Крижановським. Адвокати, своєю чергою, подали клопотання про відведення колегії суддів.

14 вересня 2014 року у правозахисній електронній мережі з’явилася інформація про відкрите звернення правозахисних організацій Кременчука у зв’язку із затриманням представника громадської організації «З питань протидії корупції» Олександра Крижановського. Як повідомляла пресслужба омбудсмена, у зверненні йшлося про наявність обґрунтованої підозри, що активіст зазнав тортур як при затриманні, так і під час перебування у слідчому ізоляторі, що змусило його зізнатися у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва. Втім, інформація не підтвердилась.

13 та 14 жовтня Октябрський районний суд Полтави розглядав позов адвокатів директора ТРК «Візит», підозрюваного за замовлення вбивства Олега Бабаєва, Олександра Мельника, які просили випустити їхнього підзахисного з-під варти. Суд ухвалив рішення не випускати Мельника.

16 жовтня ексдепутат міської ради Євген Холод, колишній партнер по бізнесу Бабаєва та його соратник по членству у «Батьківщині», заявив полтавським журналістам, що мера замовили за кілька місяців до дня вбивства — у травні та звинуватив у цьому Олександра Мельника. Надаємо пряму цитату Холода: »Еще в мае они хотели сделать это ужасное убийство. Олег как-то в мае мне говорит, что «ты знаешь, меня Мельник заказал. Судьи им мало, а я ж продолжаю его давить и по судам, и хочу чтобы Верховный суд пересмотрел дело».

Отец никогда не рассказывал дома об угрозах в его адрес — дочь Олега Бабаева

21 жовтня на місці вбивства мера Олега Бабаєва відкрили меморіальний комплекс, а в музеї авіації створили експозицію на його честь. У цей же день під судом, де розглядали справу, відбувся мітинг — люди вимагали справедливого рішення суду. До речі, це неодноразовий випадок — мітинги організовували також і під компанією «Візит».

28 жовтня апеляційний суд залишив Олександра Мельника під вартою. Пізніше у прокуратурі пояснили, що розслідування справи затягується через звернення постраждалих до слідчого з клопотанням про проведення експертизи, яка визначила розмір заподіяної ним моральної шкоди.

15 грудня в апеляційному суді Полтавської області не задовольнили скаргу адвокатів Мельника. Суд розглядав скаргу захисників Мельника на рішення суду першої інстанції — тоді їм відмовили у зміні запобіжного заходу та залишили його під арештом.

У обласній прокуратурі Полтавщини заявили, що правоохоронці завершили досудове розслідування у справі вбивства Олега Бабаєва. У середині січня 2015 лютого у центральному сквері сім’я ексмера встановила йому пам’ятник. 23 лютого телеканал «Місто» спростував причетність Олександра Мельника до вбивства мера. 11 лютого Олександр Мельник подав позов до суду на тодішнього старшого прокурора області Дмитра Ходатенка, який заявив журналістам про те, що директор «Візиту» — підозрюваний у вбивстві Олега Бабаєва та суді Лободенка за півтора місяця до оголошення підозри. Наступного дня суд відмовив Мельнику у його претензіях до Ходатенка.

17 лютого 2015 року прокуратура направила обвинувальний акт до суду за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Тоді обвинуваченими стали: замовник (Олександр Мельник, керівник телекомпанії «Візит»), організатор (правозахисник Олександр Крижанівський) та двоє виконавців. Пізніше стало відомо, що справу розглядатимуть у Кобеляках. 26 лютого розпочалося перше слухання по справі вбивства Бабаєва.

Коротко про перший суд:

адвокати Мельника заявили відвід прокурорам та колегії суддів . Судове слідство вела колегія із трьох суддів — голови Кобеляцького райсуду Ірини Омельченко, її заступниці Тетяни Мороз, а також судді Тетяни Тесленко. Крім них у Кобеляцькому суді ще двоє суддів.

Крижановському та Олександру Мельнику викликали «швидку»

На початку березня 2015 року адвокати Олександра Мельника подали клопотання про розгляд справи не у судах Полтавщини, адже, на їх думку, у Кобеляцькому районному суді порушуються права захисників та їх клієнтів. Вищий спеціалізований суд відхилив клопотання захисника підсудного щодо необхідності слухання справи за межами Полтавської області.

Один з 4 підсудних Ігор Пасічний заявив про відвід кобеляцьких суддів, але суд залишив без розгляду це клопотання.

5 березня 2015 року «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що у справі про вбивство мера викликають 60 свідків, серед них — бізнесмени, політики, працівники комунальних установ та судді. Крім того, виявилось, що кримінальне провадження розглядатиме суд присяжних — засідання переносили тричі. 31 березня стало відомо, що частина присяжних відмовилась від участі у суді за справою вбивства Олега Бабаєва та суді Олександра Лободенка через »догляд за дітьми чи хворими родичами».

Після засідання суду перенесли ще раз. Розгляд справи розпочали 24 квітня — підсудні надавали показання.

29 квітня у Кобеляках суд присяжних продовжив слухання справи про вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка. Цього дня заслухали двох перших свідків — ексначальника юридичного управління мерії Кременчука Юрія Браташа та ексдиректора комунального підприємства «Ринкова площа» Олександра Гаврилова.

19 травня у суді давали свідчення колеги вбитого судді Лободенка — голова Автозаводського райсуду Ліна Обревко, судді Олександр Гусач, Юрій Рибалка та керівник апарату суду Ганна Вайвала.

27 травня у Кобеляках допитували ексначальника міського відділу міліції Дениса Захарченка, майже всіх суддів Автозаводського райсуду та інших його працівників.

У суді допитали одного з охоронців мера Олега Бабаєва зі спецпідрозділу «Титан», який працював із ним у робочий час та супроводжував під час поїздок. Він розповів, що мера вбили його вихідного дня. Відповідаючи на запитання прокурора та адвокатів, міліціонер розповів, що Бабаєв не спілкувався з ним на особисті теми, не просив посилити захист і був спокійним.

11 липня свідки вбивств мера Кременчука та судді Автозаводського райсуду дали свідчення суду присяжних у Кобеляках.

Як вбивали Бабаєва та Лободенка

26 липня до роковин смерті Олега Бабаєва у Кременчуці відбувся вечір пам’яті на його честь, в області відкрили будинок-музей пам’яті Олега Бабаєва. Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про «культ особистості», який створили навколо вбитого міського голови, а також проаналізував його діяльність та висловив припущення, кому вигідна його смерть.

Станом на 19 вересня суд присяжних у Кобеляках розпитав майже всіх свідків.

14 квітня 2016 року біля Кобеляцького районного суду мав відбутися мітинг, тоді розглянули питання щодо продовження терміну перебування під вартою підозрюваних у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва на 2 місяці. Суд триває з лютого 2015 року.

25 січня 2017 року стало відомо, що справу про вбивство мера та суді розглядатимуть наново, адже присяжні, які слухали справу, взяли відвід. У липні суд відпустив Олександра Мельника та Олександра Крижановського під домашній арешт.

Бізнес-партнер Бабаєва та вже тодішній перший заступник голови Полтавської обласної ради Євген Холод вимагав звільнення судді, яка звільнила обвинувачених з-під арешту через звернення до Вищої ради правосуддя. Сесія облради підтримала звернення, як і кременчуцька міська рада.

20 липня Олександра Мельника та Олександра Крижановського знову заарештували. 26 липня у черговий раз новий суд взяв відвід від справи.

Почему Мельника и Крыжановского снова посадили в СИЗО

16 серпня у Київському районному суді Полтави продовжилося слухання справи про вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка. Справу слухала нова колегія (Володимир Шиян (голова суду), Олена Миронець, Оксана Самсонова), сформована після того, як попередній суд присяжних 26 липня взяв відвід. На судове засідання не прийшов адвокат одного з підсудних. Йому суд викликав «безкоштовного» адвоката. Той відмовився брати участь у процесі — суд продовжив слухання.

Після цього адвокати сторони захисту почали один за одним подавати клопотання щодо відведення колегії суддів. Ті їх відхиляли. Засідання затяглося допізна. В результаті одному з підсудних Олександру Мельнику викликали швидку допомогу.

31 серпня стало відомо, що справу знову передадуть в інший суд. Справу про вбивство мера почали розглядати в Октябрському суді Полтави. Додамо, що розгляд справи про резонансні вбивства було розпочато у лютому 2015 року в Кобеляцькому суді. 2017 року його став розглядати Київський районний суд Полтави. 26 липня суд присяжних узяв відвід, а новий зібрати не змогли.

У листопаді 2017 року стався черговий відвід суддів, нову колегію зібрати не змогли. У грудні справу передали вже у 4 суд — у Полтавський районний суд.

У лютому 2018 року у Полтавському районному суді не змогли розпочати розгляд справи, адже 2 присяжних взяли відвід. У квітні розгляд кримінального провадження передали у 5 суд в Полтавській області — Гадяцький районний суд. Після рішення про розгляд резонансної справи Гадяцький суд повідомив, що у них не вистачає суддів (перебувають у відпустках). Апеляційний суд направив справу до Гадяча повторно.

У серпні 2018 року Гадяцький суд вирішив не змінювати запобіжний захід, які давали попередні суди, і залишив чотирьох підсудних у СІЗО ще на 2 місяці.

21 листопада Гадяцький районний суд продовжив термін тримання під вартою ще на 2 місяці. Автомобіль адвоката Олега Миронова, який був захисником підсудного Олександра Мельника, обклеїли плакатами «Захисник вбивці». За його словами, поліція встановила осіб (вони з Полтави), які чіпали його автомобіль та зробила всі необхідні дії щодо документування.

16 січня 2019 року Гадяцький районний суд продовжив на 2 місяці термін тримання під вартою чотирьом підсудним у справі про вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка — Олександру Мельнику, Олександру Крижановському, Ігорю Пасічнику та Ігорю Кунику. Тоді розгляд справи знаходився на старті — суд досліджував письмові докази сторони обвинувачення (протоколи й інші документи, складені під час слідства) стосовно епізоду із вбивством судді Олександра Лободенка.

11 квітня Європейський суд з прав людини у Страсбурзі ухвалив рішення про те, що Україна зобов’язана виплатити компенсацію одному з підсудних у справі про вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка — Ігоря Пасічного. Європейський суд вирішив, що є »надмірна тривалість кримінального розгляду», яка порушує пункт 3 статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини.

Підсудний Пасічний знаходився у слідчому ізоляторі з вересня 2014 року. Європейський суд зобов’язав Україну виплатити йому 1,8 тисячі євро, а також сплатити будь-які податкові витрати, пов’язані з отриманням цих коштів.

Гадяцький районний суд не відпустив з-під арешту підсудних у справі про вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка. Відповідне клопотання від захисників підсудних судді розглядали 16 квітня. Розгляд справи перенесли на 6 травня.

18 червня 2019 року один з підсудних Ігор Пасічний визнав свою провину і погодився на співпрацю зі слідством. 19 серпня на вулиці Сумській відтворили вбивство Олега Бабаєва. У слідчому експерименті участь взяв підозрюваний у вбивстві Ігор Пасічний.

15 жовтня Гадяцький суд визнав винним Ігоря Пасічного у вбивстві Олега Бабаєва — йому присудили 10 років позбавлення волі. Через те, що один день перебування в слідчому ізоляторі становить 2 дні терміну відбування покарання у вигляді позбавлення волі, Ігорю Пасічному залишалось провести за ґратами 5 місяців.

25 червня 2020 року Європейський суд з прав людини присудив 5 тис. євро компенсації Ігореві Кунику — одному з підсудних у справі про вбивства судді Автозаводського райсуду Олександра Лободенка та мера Кременчука Олега Бабаєва.

У квітні 2021 року справу вчергове передали в інший суд — цього разу у Крюківський районний суд. Кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств тягнулась вже більше 6 років.

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, оскільки її близький родич-слідчий брав участь у справі під час досудового розслідування. Суд задовольнив заяву і справу повернули до канцелярії суду для визначення нового судді.

Після Крюківського суду надалі справу передали у Шишацький районний суд. 2 червня голова Шишацького районного суду заявив самовідвід, тож справі про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка знов шукатимуть суд. Через 2 дні стало відомо, що справу передали знову у Полтавський районний суд. А вже 10 червня кримінальне провадження передали на розгляд у Кобеляцький районний суд, з якого все і починалось. У Кобеляках підозрюваним продовжили тримання під вартою, а справу повернули до Полтавського апеляційного суду.

22 червня справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направили в Київський районний суд Полтави, який також вже брав у цьому участь. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.

19 серпня Київський районний суд Полтави справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направив в апеляцію для визначення нового суду.

Як повідомила ТЪ сторона захисту, у зв’язку з тим, що було порушення законодавства в суді під час відбору присяжних, суд задовольнив заяви сторони захисту про відвід трьох присяжних, а двоє заявили про самовідвід, бо особисто були знайомі з обвинуваченими і потерпілим. Після того, як в цьому суді неможливо було повторно викликати присяжних через їх відсутність, суд повідомив про неможливість утворити суд присяжних.

У вересні 2021 року Верховний суд визначив, що справу розглядатимуть у Нових Санжарах. Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 7 років.

Втім через тиждень після визначення нового суду для розгляду справи виявилось, що засідання проходитимуть у Хоролі. У Хоролі не знайшли достатньої кількості суддів, тому справу передали до суду в Пирятині. Сталося це у листопаді 2021 року.

У грудні 2021 року у Верховній Раді ініціювали створення тимчасову слідчу комісію з питань розслідування вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Про це стало відомо з виступу у Раді народного депутата Андрія Кожем’якіна. Зазначимо, що те, що про справу згадали в Раді після стількох років, насторожує. Завдяки фотографам з Ради, є підстави підозрювати нардепа від БЮТ Кожемякіна у роботі в інтересах представника ОПЗЖ і найбагатшого колишнього міліціонера України Олександра Плужника.

1 лютого 2022 року Верховна Рада затвердила Постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вбивств Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва та судді Лободенка, що сталося у 2014 році.

Очолив її ексначальник міліції Полтавщини, нардеп Михайло Цимбалюк. 3 лютого відбулось перше засідання комісії. Основним завданням Тимчасової слідчої комісії визначено «здійснення розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича». Строк її діяльності — один рік з дня утворення. А перший звіт про роботу має бути проголошений на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше, ніж через 6 місяців, тобто до 1 серпня 2022 року.

До тимчасової слідчої комісії включили двох народних депутатів від Кременчука — Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана.

6 жовтня 2022 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним тримання під вартою Олександра Крижановського, що здійснюється з порушенням Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. За цим самим рішенням суд призначив виплатити компенсацію Крижановському в розмірі 3 000 €.

Загалом кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.

31 січня, через рік після утворення, відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва. Під час засідання ТСК заслухала Голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка та суддю Апеляційного суду Полтавської області Володимира Костенко, які поінформували народних депутатів України про причини того, чому затягується розгляд цієї резонансної справи, яка розпочалась ще у 2014 році.

22 червня 2023 року Європейський суд з прав людини ЄСПЛ (Страсбург) виніс рішення щодо підозрюваного у справі вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва — Олександра Мельника. Згідно з ним, Олександру Мельнику повинні змінити запобіжний захід з тримання під вартою.

У грудні 2023 року Європейський суд з прав людини прийняв третє рішення за заявою Ігоря Куника, яким в третє визнав незаконним тримання заявника під вартою. Ігоря Куника затримали 2 вересня 2014 року у кримінальному провадженні за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Загальний строк тримання під вартою станом на кінець 2023 року — понад 9 років.

9 років тому вбили кременчуцького «народного мера» Олега Бабаєва