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Надзвичайні новини, Убийство мэра Олега Бабаева

Справу про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка знову направили в апеляцію для визначення нового суду

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 348

 

Мало місце порушення законодавства в суді під час відбору присяжних

Сьогодні, 19 серпня, Київський районний суд Полтави справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направив в апеляцію для визначення нового суду.

Як повідомила ТЪ сторона захисту, у зв'язку з тим, що мало місце порушення законодавства в суді під час відбору присяжних, суд задовольнив заяви сторони захисту про відвід трьох присяжних, а двоє заявили про самовідвід, бо особисто були знайомі з обвинуваченими і потерпілим.

Після того, як в цьому суді неможливо було повторно викликати присяжних через їх відсутність, суд повідомив про неможливість утворити суд присяжних.

Отже, справа буде передана до суду апеляційної інстанції для визначення нового суду.

Справу про вбивство мера Бабаєва знову направили у Полтаву
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Автор: Катерина Турубара
Теги: суд убийство Олега Бабаева
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