Справу про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка знову направили в апеляцію для визначення нового суду

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Мало місце порушення законодавства в суді під час відбору присяжних

Сьогодні, 19 серпня, Київський районний суд Полтави справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направив в апеляцію для визначення нового суду.

Як повідомила ТЪ сторона захисту, у зв'язку з тим, що мало місце порушення законодавства в суді під час відбору присяжних, суд задовольнив заяви сторони захисту про відвід трьох присяжних, а двоє заявили про самовідвід, бо особисто були знайомі з обвинуваченими і потерпілим.

Після того, як в цьому суді неможливо було повторно викликати присяжних через їх відсутність, суд повідомив про неможливість утворити суд присяжних.

Отже, справа буде передана до суду апеляційної інстанції для визначення нового суду.