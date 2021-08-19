Справу про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка знову направили в апеляцію для визначення нового суду

Сьогодні, 19 серпня, Київський районний суд Полтави справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направив в апеляцію для визначення нового суду.
Як повідомила ТЪ сторона захисту, у зв'язку з тим, що мало місце порушення законодавства в суді під час відбору присяжних, суд задовольнив заяви сторони захисту про відвід трьох присяжних, а двоє заявили про самовідвід, бо особисто були знайомі з обвинуваченими і потерпілим.
Після того, як в цьому суді неможливо було повторно викликати присяжних через їх відсутність, суд повідомив про неможливість утворити суд присяжних.
Отже, справа буде передана до суду апеляційної інстанції для визначення нового суду.