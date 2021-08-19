Ситуація з захворюваністю на COVID-19 у місті стабільна, але розслаблятися не варто

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 328

На амбулаторному лікуванні знаходиться 32 мешканця Кременчука, а ще восьмеро осіб госпіталізовано до стаціонару ЛІЛ «‎Кременчуцька»

У Кременчуці ситуація з COVID-19 стабільна, а по ГРВІ спостерігається навіть зменшення кількості хворих. Так, заступниця міського голови Ольга Усанова повідомила під час засідання виконкому 19 серпня, що зі скаргами на ГРВІ протягом останнього тижня звернулося 59 дорослих та 123 дитини, а минулого – 83 дорослі та 160 дітей.

Пневмонію виявили у 11 дорослих, а у 9 випадках виникла підозра на COVID-19. Загалом, на коронавірусну хворобу захворіло меньше кременчужан, ніж минулого тижня.

У стаціонарах міських лікарень з діагнозом «пневмонія» наразі проходять лікування 29 пацієнтів, 5 з них – у важкому стані на кисневій терапії. 32 жителя міста лікуються від COVID-19 амбулаторно, троє містян і п’ятеро жителів інших районів – у інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», 5 з них - на кисневій терапії.

Ольга Усанова нагадала, що загалом по Україні кількість хворих на COVID-19 росте, тому не слід нехтувати дотриманням карантинних вимог.