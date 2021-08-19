Птахоферма на горищі: мешканці будинку №78 на проспекті Свободи б'ють на сполох

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1 615 Коментарів: 5

Голуби народжуються, виводять пташенят та помирають на горищі - а люди страждають від бруду, смороду та всюдисущого пір'я

Справжню голубину ферму можна побачити на горищі будинку №78 по проспекту Свободи. Птахи тут народжуються, живуть, несуть яйця та помирають. Все б нічого – але поруч з ними намагаються виживати люди. Мешканці будинку вже втомились від смороду, усюдисущого пір’я та пташиних екскрементів. Заяви та скарги до управляючої компанії та міського голови не мали наслідків, тож мешканці звернулися в редакцію «ТелеграфЪ», а ми завітали в гості.

Довідка: Будинок по пр. Свободи, 78 внесений до переліку об'єктів культурної спадщини Кременчука наказом управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196. Проте його виключили з переліку пам’яток архітектури міста. Споруду звели у 1952 році як частину архітектурного ансамблю з трьох будинків.

Птахи

Мабуть, голуби – одна з найбільших проблем будинку №78. Птахи, їхній послід та пір’я усюди: біля входу в під’їзд, на підвіконнях та балконах, на стінах.

- Сьогодні зранку тут поприбирали, а зазвичай екскрементів набагато більше, - розповідає пані С., мешканка будинку. - З 2014 року звертаємось до «Житлорембудсервісу», але єдина відповідь – «Ми нічого не можемо зробити». У травні цього року скаржилися Віталію Малецькому – але й це не допомогло.

Побував «ТелеграфЪ» і на горищі, де можна було б знімати фільм жахів. Тут – справжнісінька птахоферма: підлога вкрита щільним кількасантиметровим шаром посліду та шкаралуп з яєць, в якому підростає нове покоління голубів, а від запаху сльозяться очі. Птахи всюди – на балках та дерев’яних перекриттях. Вони навіть не будують гнізда, виводячи пташенят просто на підлозі. Мешканці будинку кажуть, що взимку птахів ще більше, вони прилітають погрітися на теплих трубах.

Довідка. Голуби та продукти їхньої життєдіяльності є джерелом таких хвороб: Гістоплазмоз — респіраторне захворювання. Його може спричинити грибок, який росте в засохлому пташиному посліді. Людина може захворіти, вдихнувши повітря, в якому є спори цього грибка.

Криптококоз — це грибкова інфекція, яку викликає грибок Cryptococcus neoformans. Він також поширений у пташиному посліді голубів. Особливо небезпечним є накопичення старого посліду птахів (на підвіконнях, дахах будинків, горищах) — вони можуть бути резервуаром, де грибок може зберігатися протягом двох років.

Сальмонельоз — ще одна інфекційна хвороба, яка може передаватися від птахів до людини. Водночас, це одна з найпоширеніших хвороб серед цих птахів. Голуби є одними з переносників самої бактерії, вона також наявна і в їхньому посліді. Через пил, воду та послід сальмонела може потрапляти у повітря, вентиляційні шляхи чи воду, таким чином далі і до людини.

Орнітоз – також може передаватися людям через пил та наявні у ньому сухі часточки посліду птахів, а також з пір’яного пилу.

Пташиний послід та пір’я є джерелом алергенів. І в разі контакту можуть викликати такі симптоми як кашель, чхання, сльозовиділення та запаморочення. Пташині алергени можуть також посилювати чи провокувати симптоми у людей, хворих на астму.

Над входом до під’їзду натягнута сітка – мабуть, щоб якось ізолювати птахів. Проте результат прямо протилежний: на сітці затримується пір’я та послід, які через відкрите вікно потрапляють й у під’їзд. Більше того, на сітці лежать голубині трупи – прибирати їх ніхто не квапиться.

Слід зазначити, що більшість мешканців будинку – літні люди з ослабленим імунітетом, тож така антисанітарія може спричинити тяжкі наслідки для їхнього здоров’я.

Будинок

Щодо стану самого об’єкту культурної спадщини, то він у досить плачевному стані. Ліпнина, що прикрашає фасад, подекуди повідпадала і продовжує руйнуватися. Повз будинок постійно ходять люди, і не виключено, що черговий елемент архітектури може травмувати когось з перехожих.

Стіни потріскалися, чималі тріщини проходять й через стелю, загрожуючи її цілісності. Руйнуються й інші елементи конструкції.

- В мене щороку тече дах, - скаржиться літня пані О. - Дзвоню, пишу – але ніхто нічого не робить, ситуація постійно повторюється. З’являється пліснява, квартира руйнується. Так і живемо.

Провали, в яких знаходяться вікна підвальних приміщень, закриті металевими решітками лише з фасаду. У дворі ситуація інша: ями прикриті гнилими дошками та залишками дверей, які несуть загрозу здоров’ю місцевих дітлахів – адже ці дошки навряд чи втримають навіть 3-річного малюка. Пані С. каже, що у цих нішах іноді оселяються безхатьки.

Є в будинку і бомбосховище радянських часів. Мешканці скаржаться, що кожного року приміщення затоплюється, від смороду немає чим дихати. В бомбосховищі утворюється сприятливе середовище для паразитів та комах, які разом з голубами тероризують людей.

- Нещодавно нам покрасили двері та стіни. Це, мабуть, єдине, що зробила управляюча компанія, - каже пані С.

Прибудинкова територія

Двір будинку рясно заріс деревами. Деякі гілки всохли, їх мали б обрізати – але знову ж таки, нічого не робиться. Більше того, у будинку №78 зовнішня електрична проводка, і мешканці побоюються, що під час буревію дерева можуть зашкодити електричним дротам.

Навколо будинку лежить чудова плитка. Це – заслуга народного мера Бабаєва, про якого люди згадують зі сльозами на очах. Адже саме Олег Мейданович був єдиним, кому небайдуже було до долі будинку та його мешканців.

Що думає про стан будинку №78 міський голова?

Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 12 серпня «ТелеграфЪ» запитав у очільника міста, чи планується реконструкція будинку. Нагадали і про нашестя птахів, від якого потерпають мешканці.

- Я був біля цього будинку, від голубів там мало що вже лишилося. Там лишилася сітка, якою закривали горище – можливо, її треба поновити. У поганому стані будинку винні точно не птахи, - відповів Віталій Малецький.

Хто винен та що робити – одвічні питання, але зараз більш актуальним для людей, котрі проти власної волі ділять домівку з птахами, є останнє.

Хто має слідкувати за порядком на горищі

Прибирання на горищі та у підвалі, виконання санітарно-технічних робіт, дератизація – це сфера відповідальності управляючої компанії, якою в даному випадку є «Житлорембудсервіс». Таке прописано в Постанові Кабміну «Про затвердження правил надання послуги з управління будинком».

За словами мешканців будинку, вони платять управляючій компанії близько 400 гривень на місяць, проте ніякі роботи по боротьбі з пташиним нашестям не проводяться.

Що каже управляюча компанія?

Директор ТОВ «‎Житлорембудсервіс» Олександр Бондаренко подякував за інформацію та запевнив «‎ТелеграфЪ», що фахівці підприємства розроблять план робіт по прибиранню будинку і території. З голубами все складніше:

- Ми не можемо труїти птахів або знищувати їx якимось іншим способом, - відповів керівник керуючої компанії.

І дійсно, птахи – не щури. За законом, єдиний вихід – вигнати птахів та якісно перекрити їм доступ на горище, з чим, вочевидь, управляюча компанія минулого разу не впоралася.