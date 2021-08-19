Птахоферма на горищі: мешканці будинку №78 на проспекті Свободи б'ють на сполох

Голуби народжуються, виводять пташенят та помирають на горищі - а люди страждають від бруду, смороду та всюдисущого пір'я
Справжню голубину ферму можна побачити на горищі будинку №78 по проспекту Свободи. Птахи тут народжуються, живуть, несуть яйця та помирають. Все б нічого – але поруч з ними намагаються виживати люди. Мешканці будинку вже втомились від смороду, усюдисущого пір’я та пташиних екскрементів. Заяви та скарги до управляючої компанії та міського голови не мали наслідків, тож мешканці звернулися в редакцію «ТелеграфЪ», а ми завітали в гості.
Мабуть, голуби – одна з найбільших проблем будинку №78. Птахи, їхній послід та пір’я усюди: біля входу в під’їзд, на підвіконнях та балконах, на стінах.
Побував «ТелеграфЪ» і на горищі, де можна було б знімати фільм жахів. Тут – справжнісінька птахоферма: підлога вкрита щільним кількасантиметровим шаром посліду та шкаралуп з яєць, в якому підростає нове покоління голубів, а від запаху сльозяться очі. Птахи всюди – на балках та дерев’яних перекриттях. Вони навіть не будують гнізда, виводячи пташенят просто на підлозі. Мешканці будинку кажуть, що взимку птахів ще більше, вони прилітають погрітися на теплих трубах.
Довідка. Голуби та продукти їхньої життєдіяльності є джерелом таких хвороб:
Над входом до під’їзду натягнута сітка – мабуть, щоб якось ізолювати птахів. Проте результат прямо протилежний: на сітці затримується пір’я та послід, які через відкрите вікно потрапляють й у під’їзд. Більше того, на сітці лежать голубині трупи – прибирати їх ніхто не квапиться.
Слід зазначити, що більшість мешканців будинку – літні люди з ослабленим імунітетом, тож така антисанітарія може спричинити тяжкі наслідки для їхнього здоров’я.
Щодо стану самого об’єкту культурної спадщини, то він у досить плачевному стані. Ліпнина, що прикрашає фасад, подекуди повідпадала і продовжує руйнуватися. Повз будинок постійно ходять люди, і не виключено, що черговий елемент архітектури може травмувати когось з перехожих.
Стіни потріскалися, чималі тріщини проходять й через стелю, загрожуючи її цілісності. Руйнуються й інші елементи конструкції.
Провали, в яких знаходяться вікна підвальних приміщень, закриті металевими решітками лише з фасаду. У дворі ситуація інша: ями прикриті гнилими дошками та залишками дверей, які несуть загрозу здоров’ю місцевих дітлахів – адже ці дошки навряд чи втримають навіть 3-річного малюка. Пані С. каже, що у цих нішах іноді оселяються безхатьки.
Є в будинку і бомбосховище радянських часів. Мешканці скаржаться, що кожного року приміщення затоплюється, від смороду немає чим дихати. В бомбосховищі утворюється сприятливе середовище для паразитів та комах, які разом з голубами тероризують людей.
Двір будинку рясно заріс деревами. Деякі гілки всохли, їх мали б обрізати – але знову ж таки, нічого не робиться. Більше того, у будинку №78 зовнішня електрична проводка, і мешканці побоюються, що під час буревію дерева можуть зашкодити електричним дротам.
Навколо будинку лежить чудова плитка. Це – заслуга народного мера Бабаєва, про якого люди згадують зі сльозами на очах. Адже саме Олег Мейданович був єдиним, кому небайдуже було до долі будинку та його мешканців.
Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 12 серпня «ТелеграфЪ» запитав у очільника міста, чи планується реконструкція будинку. Нагадали і про нашестя птахів, від якого потерпають мешканці.
Хто винен та що робити – одвічні питання, але зараз більш актуальним для людей, котрі проти власної волі ділять домівку з птахами, є останнє.
Прибирання на горищі та у підвалі, виконання санітарно-технічних робіт, дератизація – це сфера відповідальності управляючої компанії, якою в даному випадку є «Житлорембудсервіс». Таке прописано в Постанові Кабміну «Про затвердження правил надання послуги з управління будинком».
За словами мешканців будинку, вони платять управляючій компанії близько 400 гривень на місяць, проте ніякі роботи по боротьбі з пташиним нашестям не проводяться.
Директор ТОВ «Житлорембудсервіс» Олександр Бондаренко подякував за інформацію та запевнив «ТелеграфЪ», що фахівці підприємства розроблять план робіт по прибиранню будинку і території. З голубами все складніше:
І дійсно, птахи – не щури. За законом, єдиний вихід – вигнати птахів та якісно перекрити їм доступ на горище, з чим, вочевидь, управляюча компанія минулого разу не впоралася.