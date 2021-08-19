Як працюватиме ЦНАП на День Незалежності

Центр надання адміністративних послуг опублікував графік, як працюватиме на День Незалежності.
Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14)
22-24 серпня – вихідні дні,
з 25 серпня – згідно з графіком;
28 серпня – з 8.00 до 16.00.
Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
22-24 серпня – вихідні дні,
з 25 серпня – згідно з графіком;
28 серпня – з 8.00 до 16.00.
Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
21-24 серпня – вихідні дні,
з 25 серпня – згідно з графіком;
28 серпня – з 8.00 до 16.00.
Сектор у с. Потоки:
21-25 серпня – вихідні дні,
з 26 серпня – згідно з графіком;
28 серпня – з 8.00 до 16.00.
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.