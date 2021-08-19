Як працюватиме ЦНАП на День Незалежності

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Центр надання адміністративних послуг опублікував графік, як працюватиме на День Незалежності.

Графік роботи

Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14)

22-24 серпня – вихідні дні,

з 25 серпня – згідно з графіком;

28 серпня – з 8.00 до 16.00.

Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

22-24 серпня – вихідні дні,

з 25 серпня – згідно з графіком;

28 серпня – з 8.00 до 16.00.

Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

21-24 серпня – вихідні дні,

з 25 серпня – згідно з графіком;

28 серпня – з 8.00 до 16.00.

Сектор у с. Потоки:

21-25 серпня – вихідні дні,

з 26 серпня – згідно з графіком;

28 серпня – з 8.00 до 16.00.

Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.