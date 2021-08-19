«Кремінь» освоїв новий вид спорту – Bench ball game

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 100















Фото: Олександр Крилов

Кременчужанин Олександр Крилов цього року презентував нову гру з м’ячем Bench ball game. Він за власні кошти та з власної ініціативи створив можливість грати у Bench ball game у Кременчуці.

Bench ball game відрізняється від звичайного футболу тим, що граєш сидячи на спеціально сконструйованій лавці. Гравці одночасно й нападники, і воротарі.

Цими вихідними у парку «Придніпровський» протестували гру й вихованці МФК «Кремінь». Вихованці Ярослава Здирка та Влада Піскуна «Кремінь» 2006 грали не пліч-о-пліч, а один проти одного. Незвичний досвід та нові знання – дозволяють згуртувати хлопців та весело провести час.