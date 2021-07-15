Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"?

Доброе утро. Попалась сегодня на глаза умная фраза: «Государство — как ловкий фокусник: достаёт из шляпы то олимпиаду, то футбол, то парад. Народ как умственно отсталый подросток искренне радуется, забывая про пенсии, ЖКХ, цены... А фокуснику эти парады ничего не стоят. Их оплачивают те же восторженные идиоты». В яблочко!

Знаете, как я планировал свою свадьбу, будучи 22-летним студентом ХИРЭ? Были в те времена определённые параметры оного торжества, чтобы всё как у людей..:) Ресторан в Харькове на Розы Люксембург — дорого, но я шо, зря два лета подряд на шабашках в стройотряде на Чукотке гнил? В богом забытых Манилах контейнеры на складах горбом перекидывал? Короче, бабки есть, но «потянуть» смогу только 15-20 гостей, пАтАмушо центр Первой столицы, не чайхана на окраине. Невеста должна быть в белом и нарядном — покупать? Та ну нафиг, у подружек возьмёт напрокат, на эти деньги лучше холодильник купим, пиНжак с карманАми для жениха — по той же схеме. Лимузинов в 1988 году не было, доехали до ЗАГСа на раздолбанной «Волге» с шашечками. Эх — гулять, так по-взрослому: заказал шустрику в ЗАГСе видеосъёмку импортной камерой всего мероприятия аж за 80 советских рублей. Барин. Психанул. Зато есть что внукам показать..:)

Я описываю классическую схему затратного мероприятия, когда ты тратишь на него свои собственные деньги, заработанные ооочень нелёгким трудом в неблагоприятных условиях Камчатки-Чукотки, к примеру. Лето в тех краях — условность: фуфайки, строительные подшлемники на головах, вечная «чилима» - это среднее между мелко-дисперсным дождём и крупно-капельным туманом. Утром фуфайки сырые, брезентовые перчатки — как хоккейные краги, с утра опять нужно махать ломом и киркой. А в конце дня — шабашки, и так с утра и до ночи, потому что на Север все ехали зарабатывать деньги. Из повседневной еды все 45 дней — красная рыба, красная рыба и красная рыба: варёная, жареная, солёная. И гречка. Рыбы я наелся за две вахты — до конца жизни. По приезду домой авитаминоз такой был, что расчёска в голову втыкалась и не падала по причине того, что за всё лето из привычных нам витамином мы съели 1 зелёный огурец на троих. Как вы думаете — ценил я тогда каждый заработанный мной рублик? Хотелось ли мне по приезду заказать на заработанное срамных девок, цыган с медведями, красные дорожки, оркестр карликов и шампанского в ванне на 350 литров? Ответ, как мне кажется, очевиден.

Зелёные управители этой несчастной страны во главе с Величайшим решили потратить на празднование 30-летия Независимости Украины 5,5 миллиардов гривень. Прописью: пять миллиардов пятьсот миллионов наших с вами гривень! Перевожу: почти 200 миллионов долларов. Половина дефицита Пенсионного фонда Украины на июнь этого года. При невыполненном оборонном заказе (ноль процентов), при отсутствии финансирования воюющей армии на закупку новых вооружений и задержки выплат военнослужащим. При том, что газ на европейских хабах благодаря «мудрости» вечно озабоченной Старой Европы уже перевалил за 500 долларов. Сколько вы сейчас платите за свой газ? - правильно, 7.900 грн за тысячу кубов. А по нынешним ценам, предположительно с 1 сентября, должны платить минимум 14.560! Минимум! А к зиме, чтобы задействовать Северный поток—2 на полную мощность, Пуйло устроит диверсию на нашей ГТС и цена взлетит в космос. Аккурат в разгар отопительного сезона. Зато, сцуко, мы 5 с половиной миллиардов тупо пропьём за пару дней, чтобы Перпиздент смог очередной видосик для своих какая-разница-поклонников запилить. Жрать вы завтра что будете, гении госуправления? Теплом пламенных сердец будете оте 73 процента элехтората греть? Утырки.

Ну, а так — всё норм, катимся дальше. Пошёл на зиму дровами запасаться... И — да, хорошего вам дня.