Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"?
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Кременчук, Україна, Світ

Національний банк вводить в обіг монету до 30-річчя Незалежності України

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 241

 

Монета із золота номіналом 250 гривень

Національний банк 17 серпня ввів в обіг монету із золота «До 30-річчя незалежності України» номіналом 250 гривень.

Монета присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України.

Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна держава. Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині.

На аверсі золотої монети у центрі розміщене мозаїчне, прикрашене рослинним орнаментом зображення знака княжої держави Володимира Великого – тризуба, що є символом процесу становлення держави, консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.

На реверсі монети в обрамленні стилізованих променів зображена головна скульптура Монумента Незалежності України – Оранта-Переможниця з калиновою гілкою в руках (автор Кущ А. В.).

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори: Володимир Дем’яненко, Роман Чайковський.

Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: НБУ День Незалежності монети
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх