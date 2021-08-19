Національний банк вводить в обіг монету до 30-річчя Незалежності України

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Національний банк 17 серпня ввів в обіг монету із золота «До 30-річчя незалежності України» номіналом 250 гривень.

Монета присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України.

Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна держава. Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині.

На аверсі золотої монети у центрі розміщене мозаїчне, прикрашене рослинним орнаментом зображення знака княжої держави Володимира Великого – тризуба, що є символом процесу становлення держави, консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.

На реверсі монети в обрамленні стилізованих променів зображена головна скульптура Монумента Незалежності України – Оранта-Переможниця з калиновою гілкою в руках (автор Кущ А. В.).

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори: Володимир Дем’яненко, Роман Чайковський.

Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.