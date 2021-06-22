Справу про вбивство мера Бабаєва знову направили у Полтаву

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 455 Коментарів: 1

22 червня справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направили в Київський районний суд Полтави. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.

Буквально 4 червня справу направили в Полтавський районний суд, але 9 червня цей суд не зміг сформувати колегію суддів, тож справу повернули до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду, а 10 червня, її знову передали у Кобеляки, де цю справу вже розглядали. Там сторона захисту заявила відвід суду, тож справі знов шукали новий суд.

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Після цього справа вже побувала в Крюківському та Шишацькому районних судах, а потім - Полтавському.

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.