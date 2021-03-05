Котрий раз: у справі по Мельнику знову змінюються судді (доповнено)

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 889 Коментарів: 2

Сьогодні, 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Суд задовольнив заяву про самовідвід судді. Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.

Буквально 16 лютого Полтавський апеляційний суд визначив цей суд, як такий, що розглядатиме справу після того, як суддя Гадяцького районного суду, де з травня 2018 року розглядали справу, заявила самовідвід та висловила недовіру колегії суддів.

Тепер справа знову передається до канцелярії суду для визначення нового судді.





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До складу суду колегії суддів призначили суддю, який є головою суду. Продовження судового засідання призначене на 9 березня.