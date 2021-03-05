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Кременчук, Надзвичайні новини

Котрий раз: у справі по Мельнику знову змінюються судді (доповнено)

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 889 Коментарів: 2

 

Відбувся черговий відвід суддів

Сьогодні, 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Суд задовольнив заяву про самовідвід судді. Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.

 

Буквально 16 лютого Полтавський апеляційний суд визначив цей суд, як такий, що розглядатиме справу після того, як суддя Гадяцького районного суду, де з травня 2018 року розглядали справу, заявила самовідвід та висловила недовіру колегії суддів.

 

Тепер справа знову передається до канцелярії суду для визначення нового судді.


Доповнено:


До складу суду колегії суддів призначили суддю, який є головою суду. Продовження судового засідання призначене на 9 березня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: убийство Олега Бабаева
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Коментарі: 2

264
Piton78:
Сьогодні, 15:34

Жодному судді не йде в руку ця сфабрикована білими нитками справа!


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115
Lisbon:
Сьогодні, 15:38

Цитата: Piton78

Жодному судді не йде в руку ця сфабрикована білими нитками справа!

мусора хотят "Визит"? А судьи не вписываются? Расскажите кто в теме.


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